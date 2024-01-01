Фейк про смерть короля Чарльза ІІІ запустили росіяни

Фейк про смерть короля Чарльза ІІІ запустили росіяни
Фахівці Центру протидії дезінформації виявили, що першоджерелами новини про «смерть Короля Чарльза III» стали ворожі TG-канали «Open Ukraine| Открытая Украина» та «Дядя Слава», які входять до списку каналів поширення ворожої дезінформації.

Про це у телеграмі повідомляє ЦПД.

Фейкову новину про смерть Короля було поширено TG-каналом «Open Ukraine| Открытая Украина» 18 березня о 7:02.

Фальшивий документ-підтвердження смерті Короля було опубліковано TG-каналом «Дядя Слава» 18 березня о 13:47.

«Центр закликає ЗМІ та користувачів соцмереж читати офіційні джерела інформації», - йдеться у повідомленні.

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Теги: фейки, росія
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