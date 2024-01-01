Фейк про смерть короля Чарльза ІІІ запустили росіяни
Сьогодні, 18:12
Фахівці Центру протидії дезінформації виявили, що першоджерелами новини про «смерть Короля Чарльза III» стали ворожі TG-канали «Open Ukraine| Открытая Украина» та «Дядя Слава», які входять до списку каналів поширення ворожої дезінформації.
Про це у телеграмі повідомляє ЦПД.
Фейкову новину про смерть Короля було поширено TG-каналом «Open Ukraine| Открытая Украина» 18 березня о 7:02.
Фальшивий документ-підтвердження смерті Короля було опубліковано TG-каналом «Дядя Слава» 18 березня о 13:47.
«Центр закликає ЗМІ та користувачів соцмереж читати офіційні джерела інформації», - йдеться у повідомленні.
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Про це у телеграмі повідомляє ЦПД.
Фейкову новину про смерть Короля було поширено TG-каналом «Open Ukraine| Открытая Украина» 18 березня о 7:02.
Фальшивий документ-підтвердження смерті Короля було опубліковано TG-каналом «Дядя Слава» 18 березня о 13:47.
«Центр закликає ЗМІ та користувачів соцмереж читати офіційні джерела інформації», - йдеться у повідомленні.
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