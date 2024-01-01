У Луцьку випускників додатково готують до НМТ

складання Національного мультипредметного тестування (НМТ) у новому форматі.



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У викладачів і учнів ліцею журналісти розпитали, як ліпше підготуватися до тестування і яким воно буде цього року.



Новий предмет — історія України



"Історія України" цього року стала третім обов’язковим предметом національного мультипредметного тесту. Як розповів вчитель історії Руслан Самостян, щоб підготуватися до тестування, школярі повинні опрацювати навчальну програму, починаючи з 8 класу.



"Від Люблінської унії і до сьогодення. Думаю, що будуть включені і події 2022 року, тобто початок повномасштабної війни. Предмет з історії є складним, тому що там не тільки потрібно знати дати, але і умови різних договорів, і знати карту потрібно, елементи культури, архітектурні споруди і пам’ятники", — зазначив вчитель.



Зі слів Руслана Самостяна, він також обговорює із дітьми ситуацію, якщо під час тестування оголосять повітряну тривогу.



Як в ліцеї готуються до тестування з математики і української мови



На тестах з математики, каже вчителька Галина Пікун, учні найчастіше роблять помилки при розв’язуванні задач обчислювального характеру: "Вони поспішають, можуть опустити якусь дрібничку, а у нас дрібничок не буває. Тому що кожна неуважність, вона призводить до неправильного результату".



До складання НМТ почали готуватися ще у 10 класі, розповідає класна керівниця одинадцятикласників, вчителька української мови та літератури Лариса Демчук.



"Допомагають нам усякі інтернет джерела, — каже вчителька. — Шукаємо різні цікавинки, які допомагають нам швидше запам’ятовувати, особливо така велика проблема з наголосами, бо немає жодного такого НМТ, де б не було завдання поставити правильно наголоси".



Чим раніше, тим краще



Для підготовки до тестування виконавчим комітетом Луцької міської ради та педагогічною радою ліцею було виділено дві додаткові години, які відбуваються щотижня після уроків.



"Підготовка до НМТ — це не підготовка виключно за період 10-11 клас. В першу чергу, це треба мати ретельну базову підготовку, і тому для учнів 8 і 9 класів, сьогодні вже треба задуматися над тим, як поступово готуватися. Цього року вже збільшений пороговий бал, і оцей мінімальний бал, минулого року треба було випускнику набрати в межах 10 %, а зараз — 15 % правильних відповідей", — розповіла заступниця директора з навчально-виховної роботи Людмила Лукаш.



Що про підготовку до НМТ кажуть учні



Одинадцятикласник Даниїл Латишев напередодні Нового року спробував пройти демоверсію тестування у новому форматі: упродовж чотирьох годин, з 20–хвилинною перервою.



"Якщо ти збиваєшся на одному питанні, і виділяєш на нього більше часу, то тоді не виходить виконати всі інші, ти не встигаєш. Тостанній предмет в мене була англійська, це було дуже складно морально, і останні предмети – твій мозок вже менш думає, ніж на перших уроках. І тоді дуже багато помилок", — зізнається школяр.



Одинадцятикласниця Анна Мороз четвертим предметом обрала географію. Зі слів дівчини, до тестування з цього предмету готується сама: "Більший пріоритет я ставлю на історію України і українську мову та математику. Ходжу на додаткові уроки, і на факультативи у нас в школі, і додатково відвідую математику. Найбільше я переживаю за математику, тому що, як на мене, це трохи складно".



Як додала заступниця директора з виховної роботи, перед НМТ для старшокласників проводитимуть психологічні тренінги, щоб налаштувати школярів на успішне складання тестів.







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