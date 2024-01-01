У Тисі втопилися вже 22 чоловіків, які втікали за кордон

У Тисі втопилися вже 22 чоловіків, які втікали за кордон
На Закарпатті у річці Тиса виявили 33-річного мешканця Харкова, який незаконно намагався перетнути державний кордон.

Про це у фейсбуці інформує Західне регіональне управління ДПСУ.

Інформацію про виявлення у річці Тиса тіла людини прикордонники відділу «Тячів» Мукачівського загону отримали учора від своїх румунських колег.

Потопельником виявився 33-річний громадянин України, житель міста Харкова.



Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну це вже 22 випадок загибелі під час спроби подолання річки, якою пролягає кордон з Румунією.

«Інформуємо, що незважаючи на зниження рівня води у Тисі, перепливати її вкрай небезпечно. Гостре каміння, кореневища та рештки дерев, стрімка та холодна течія можуть завдати шкоди життю та здоров'ю», - зазначили прикордонники.

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Теги: ухилянт, кордон
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