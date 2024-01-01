У Тисі втопилися вже 22 чоловіків, які втікали за кордон
Сьогодні, 19:10
На Закарпатті у річці Тиса виявили 33-річного мешканця Харкова, який незаконно намагався перетнути державний кордон.
Про це у фейсбуці інформує Західне регіональне управління ДПСУ.
Інформацію про виявлення у річці Тиса тіла людини прикордонники відділу «Тячів» Мукачівського загону отримали учора від своїх румунських колег.
Потопельником виявився 33-річний громадянин України, житель міста Харкова.
Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну це вже 22 випадок загибелі під час спроби подолання річки, якою пролягає кордон з Румунією.
«Інформуємо, що незважаючи на зниження рівня води у Тисі, перепливати її вкрай небезпечно. Гостре каміння, кореневища та рештки дерев, стрімка та холодна течія можуть завдати шкоди життю та здоров'ю», - зазначили прикордонники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці інформує Західне регіональне управління ДПСУ.
Інформацію про виявлення у річці Тиса тіла людини прикордонники відділу «Тячів» Мукачівського загону отримали учора від своїх румунських колег.
Потопельником виявився 33-річний громадянин України, житель міста Харкова.
Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну це вже 22 випадок загибелі під час спроби подолання річки, якою пролягає кордон з Румунією.
«Інформуємо, що незважаючи на зниження рівня води у Тисі, перепливати її вкрай небезпечно. Гостре каміння, кореневища та рештки дерев, стрімка та холодна течія можуть завдати шкоди життю та здоров'ю», - зазначили прикордонники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Тисі втопилися вже 22 чоловіків, які втікали за кордон
Сьогодні, 19:10
На Волині попрощалися із Героєм Михайлом Руднем
Сьогодні, 18:55
У Луцьку випускників додатково готують до НМТ
Сьогодні, 18:45
Фейк про смерть короля Чарльза ІІІ запустили росіяни
Сьогодні, 18:12