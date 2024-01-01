Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 березня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Луцьк



Хмарна погода. Помірний дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 5-7° тепла.



Область



Хмарна погода. Помірний дощ, вночі з мокрим снігом. Вночі та вранці місцями налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 19 березня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Хмарна погода. Помірний дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 5-7° тепла.Хмарна погода. Помірний дощ, вночі з мокрим снігом. Вночі та вранці місцями налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла.

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