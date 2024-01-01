Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 березня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 19 березня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Хмарна погода. Помірний дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 5-7° тепла.
Область
Хмарна погода. Помірний дощ, вночі з мокрим снігом. Вночі та вранці місцями налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Хмарна погода. Помірний дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 5-7° тепла.
Область
Хмарна погода. Помірний дощ, вночі з мокрим снігом. Вночі та вранці місцями налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 березня
Сьогодні, 20:00
У Тисі втопилися вже 22 чоловіків, які втікали за кордон
Сьогодні, 19:10
На Волині попрощалися із Героєм Михайлом Руднем
Сьогодні, 18:55
У Луцьку випускників додатково готують до НМТ
Сьогодні, 18:45