Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 19 березня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 19 березня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Луцьк

Хмарна погода. Помірний дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 5-7° тепла.

Область

Хмарна погода. Помірний дощ, вночі з мокрим снігом. Вночі та вранці місцями налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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