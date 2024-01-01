На Волині попрощалися із Героєм Михайлом Руднем

На Волині попрощалися із Героєм Михайлом Руднем
У Ковельській громаді на Волині сьогодні, 18 березня, провели в останню путь померлого військовослужбовця Михайла Рудня.

Про це у фейбуці повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

Війна з російським агресором знову відібрала молоде життя: зруйнувала плани та мрії, принесла страшну втрату і непоправне горе у сім'ю Героя Михайла Миколайовича Рудня із села Гішин. Односельці відклали усі справи, аби віддати останню шану Героєві, який повернувся додому «на щиті».
На Волині попрощалися із Героєм Михайлом Руднем
На Волині попрощалися із Героєм Михайлом Руднем

Не вагаючись, наступного ж дня після отримання повістки Михайло Рудень став до лав Збройних сил України. 11 травня 2022 року його зарахували до списків військової частини А 4574. Служив головним сержантом протитанкового взводу 204 окремого спеціального батальйону.
На Волині попрощалися із Героєм Михайлом Руднем

Народився і виріс Михайло Рудень у Гішині. Після закінчення школи навчався у Ковельському промислово-економічному коледжі, у Ковелі й залишився жити та працювати. Пристрастю Михайла були автівки, понад усе хлопець любив кермувати. Тож і професію обрав відповідну – 5 років розвозив піцу та смачні страви клієнтам сім'ї ресторанів «Classic».
На Волині попрощалися із Героєм Михайлом Руднем

Ще одним захопленням Михайла був спорт. Під час навчання у технікумі захопився настільним тенісом, брав участь у змаганнях, досягав спортивних результатів. Любив пограти й у рідній гішинський школі, коли приїздив гостювати до родини.
На Волині попрощалися із Героєм Михайлом Руднем

Добрий, чуйний друг, безвідмовний та відповідальний – так відгукуються про Михайла колеги. Під час служби у війську він ніколи не скаржився на труднощі, не нарікав, був оптимістом, хоч і важко переживав загибель побратимів. Мамі Олені Іванівні не розповідав, що воює у зоні бойових дій. Зберігати таємницю допомагала сестра Наталія. Діти оберігали неньку від тривог та хвилювань, адже у неї хворе серце. «Скоро буду, скоро я повернусь», - так Михайло казав рідним, бо знав: незабаром його підрозділ виведуть із зони бойових дій. Але дочекатися цього йому не судилося. 14 березня 2023 року серце бійця не витримало і раптово зупинилося у місті Костянтинівка Донецької області. Йому був 31 рік.
На Волині попрощалися із Героєм Михайлом Руднем

Зовсім нещодавно Михайло мав можливість провести час із найдорожчими людьми – родиною: з 22 лютого до 11 березня перебував у відпустці в рідному Гішині. В один із останніх днів відпочинку одружився із коханою Юлією та мріяв незабаром відсвяткувати весілля.
На Волині попрощалися із Героєм Михайлом Руднем

«Кохання, плани, мрії, майбутні радощі життя, родинне тепло та щастя – усе знищила війна. Непоправна втрата спіткала родину Михайла Рудня та заповнила болем серця батька та матері, сестри, дружини. Вічна пам'ять і слава Захиснику України, який нині захищає Україну у лавах Небесного Війська! Висловлюю щирі співчуття родині, рідним та близьким», - зазначив Ігор Чайка.
На Волині попрощалися із Героєм Михайлом Руднем
На Волині попрощалися із Героєм Михайлом Руднем
На Волині попрощалися із Героєм Михайлом Руднем

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Теги: загиблі, війна
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