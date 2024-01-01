На Волині попрощалися із Героєм Михайлом Руднем

У Ковельській громаді на Волині сьогодні, 18 березня, провели в останню путь померлого військовослужбовцяПро це у фейбуці повідомив Ковельський міський головаВійна з російським агресором знову: зруйнувала плани та мрії, принесла страшну втрату і непоправне горе у сім'ю Героя Михайла Миколайовича Рудня із села Гішин. Односельці відклали усі справи, аби віддати останню шану Героєві, який повернувся додому «на щиті».Не вагаючись, наступного ж дня після отримання повістки Михайло Рудень став до лав Збройних сил України. 11 травня 2022 року його зарахували до списків військової частини А 4574. Служив головним сержантом протитанкового взводу 204 окремого спеціального батальйону.Народився і виріс Михайло Рудень у Гішині. Після закінчення школи навчався у Ковельському промислово-економічному коледжі, у Ковелі й залишився жити та працювати. Пристрастю Михайла були автівки, понад усе хлопець любив кермувати. Тож і професію обрав відповідну – 5 років розвозив піцу та смачні страви клієнтам сім'ї ресторанів «Classic».Ще одним захопленням Михайла був спорт. Під час навчання у технікумі захопився настільним тенісом, брав участь у змаганнях, досягав спортивних результатів. Любив пограти й у рідній гішинський школі, коли приїздив гостювати до родини.Добрий, чуйний друг, безвідмовний та відповідальний – так відгукуються про Михайла колеги. Під час служби у війську він ніколи не скаржився на труднощі, не нарікав, був оптимістом, хоч і важко переживав загибель побратимів. Маміне розповідав, що воює у зоні бойових дій. Зберігати таємницю допомагала сестра. Діти оберігали неньку від тривог та хвилювань, адже у неї хворе серце. «Скоро буду, скоро я повернусь», - так Михайло казав рідним, бо знав: незабаром його підрозділ виведуть із зони бойових дій. Але дочекатися цього йому не судилося. 14 березня 2023 року серце бійця не витримало і раптово зупинилося у місті Костянтинівка Донецької області. Йому був 31 рік.Зовсім нещодавно Михайло мав можливість провести час із найдорожчими людьми – родиною: з 22 лютого до 11 березня перебував у відпустці в рідному Гішині. В один із останніх днів відпочинку одружився із коханоюта мріяв незабаром відсвяткувати весілля.«Кохання, плани, мрії, майбутні радощі життя, родинне тепло та щастя – усе знищила війна. Непоправна втрата спіткала родину Михайла Рудня та заповнила болем серця батька та матері, сестри, дружини. Вічна пам'ять і слава Захиснику України, який нині захищає Україну у лавах Небесного Війська! Висловлюю щирі співчуття родині, рідним та близьким», - зазначив Ігор Чайка.