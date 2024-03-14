На Донеччині зупинилось серце Героя з Волині Михайла Рудня

На Донеччині зупинилось серце Героя з Волині Михайла Рудня
Безжальна війна з російським агресором забрала життя ще одного воїна з Волині.

Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.

"З болем повідомляю, що «На щиті» в рідне село Гішин повертається Михайло Рудень (26.11.1992 – 14.03.2024). Він народився та виріс у селі Гішин, де закінчив школу. Після навчання в Ковельському промислово-економічному коледжі працював водієм. Служив у лавах Збройних сил України з 11 травня 2022 року.

Серце Захисника України, головного сержанта протитанкового взводу, раптово зупинилось 14 березня 2024 року у м. Костянтинівка Донецької області.

Відспівування Михайла Рудня розпочнеться о 13.00 сьогодні, 18 березня, у Благовіщенському соборі Ковеля.

Після служби тіло бійця доставлять у рідне село Гішин, де відбудеться прощання та громадянська панахида.

Щирі співчуття батькам військового – Олені Іванівні та Миколі Васильовичу, сестрі Наталії та дружині Юлії.

Вічна пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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