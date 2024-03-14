На Донеччині зупинилось серце Героя з Волині Михайла Рудня
18 березень, 10:19
Безжальна війна з російським агресором забрала життя ще одного воїна з Волині.
Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
"З болем повідомляю, що «На щиті» в рідне село Гішин повертається Михайло Рудень (26.11.1992 – 14.03.2024). Він народився та виріс у селі Гішин, де закінчив школу. Після навчання в Ковельському промислово-економічному коледжі працював водієм. Служив у лавах Збройних сил України з 11 травня 2022 року.
Серце Захисника України, головного сержанта протитанкового взводу, раптово зупинилось 14 березня 2024 року у м. Костянтинівка Донецької області.
Відспівування Михайла Рудня розпочнеться о 13.00 сьогодні, 18 березня, у Благовіщенському соборі Ковеля.
Після служби тіло бійця доставлять у рідне село Гішин, де відбудеться прощання та громадянська панахида.
Щирі співчуття батькам військового – Олені Іванівні та Миколі Васильовичу, сестрі Наталії та дружині Юлії.
Вічна пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
"З болем повідомляю, що «На щиті» в рідне село Гішин повертається Михайло Рудень (26.11.1992 – 14.03.2024). Він народився та виріс у селі Гішин, де закінчив школу. Після навчання в Ковельському промислово-економічному коледжі працював водієм. Служив у лавах Збройних сил України з 11 травня 2022 року.
Серце Захисника України, головного сержанта протитанкового взводу, раптово зупинилось 14 березня 2024 року у м. Костянтинівка Донецької області.
Відспівування Михайла Рудня розпочнеться о 13.00 сьогодні, 18 березня, у Благовіщенському соборі Ковеля.
Після служби тіло бійця доставлять у рідне село Гішин, де відбудеться прощання та громадянська панахида.
Щирі співчуття батькам військового – Олені Іванівні та Миколі Васильовичу, сестрі Наталії та дружині Юлії.
Вічна пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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