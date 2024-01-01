У луцькій лікарні вперше підключили новий апарат і врятували людині життя

У Луцькій міській клінічній лікарні вперше виконали підключення апарату VA-ECMO (венозно-артеріальна екстракорпоральна мембранна оксигенація) сумісно із колегами з Ковельського міськрайонного територіального медичного обʼєднання.Про це у фейсбуці повідомляє Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади.«Підключення здійснили пацієнту, чоловіку 1972 року народження, з гострим інфарктом міокарда, який ускладнився кардіогенним шоком - життєво загрожуючим станом. При такому стані серце не може виконувати свою функцію для підтримки життєдіяльності організму», - повідомила завідувачка відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапіїКоли ситуація загострилася і час йшов не на дні, а на години, було прийнято рішення звернутися до колег з Ковельского МТМО, які досить оперативно відгукнулися на прохання про допомогу. За погодженням адміністрацій обох лікарень, група у складі двох хірургів, анестезіолога, кардіолога, медсестри та водія прибули до луцької лікарні менше ніж за 2 години.При венозно-артеріальній ECMO, кров від пацієнта, за допомогою спеціального насосу забирається з вени, проходить крізь оксигенатор, де насичується киснем та повертається назад, вже в артерію, що дозволяє заміщувати функцію серця та частково легень. Це дозволяє виграти дорогоцінний час та дарує шанс на життя.«Найсучасніші методи лікування в тісній професійній співпраці лікарів з різних медичних закладів дозволяють робити те, що раніше було неможливо! І це тільки початок! Це безпрецедентний випадок взаємодії не лише на Волині, але й на теренах усієї України», - впевнена кандидат медичних наук Ірина Січкарук.Нагадаємо, медики, яка з сім'єю живе у Луцьку.