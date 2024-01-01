У луцькій лікарні вперше підключили новий апарат і врятували людині життя

У луцькій лікарні вперше підключили новий апарат і врятували людині життя
У Луцькій міській клінічній лікарні вперше виконали підключення апарату VA-ECMO (венозно-артеріальна екстракорпоральна мембранна оксигенація) сумісно із колегами з Ковельського міськрайонного територіального медичного обʼєднання.

Про це у фейсбуці повідомляє Медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади.

«Підключення здійснили пацієнту, чоловіку 1972 року народження, з гострим інфарктом міокарда, який ускладнився кардіогенним шоком - життєво загрожуючим станом. При такому стані серце не може виконувати свою функцію для підтримки життєдіяльності організму», - повідомила завідувачка відділення інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії Ірина Січкарук.

Коли ситуація загострилася і час йшов не на дні, а на години, було прийнято рішення звернутися до колег з Ковельского МТМО, які досить оперативно відгукнулися на прохання про допомогу. За погодженням адміністрацій обох лікарень, група у складі двох хірургів, анестезіолога, кардіолога, медсестри та водія прибули до луцької лікарні менше ніж за 2 години.
У луцькій лікарні вперше підключили новий апарат і врятували людині життя

При венозно-артеріальній ECMO, кров від пацієнта, за допомогою спеціального насосу забирається з вени, проходить крізь оксигенатор, де насичується киснем та повертається назад, вже в артерію, що дозволяє заміщувати функцію серця та частково легень. Це дозволяє виграти дорогоцінний час та дарує шанс на життя.
У луцькій лікарні вперше підключили новий апарат і врятували людині життя

«Найсучасніші методи лікування в тісній професійній співпраці лікарів з різних медичних закладів дозволяють робити те, що раніше було неможливо! І це тільки початок! Це безпрецедентний випадок взаємодії не лише на Волині, але й на теренах усієї України», - впевнена кандидат медичних наук Ірина Січкарук.
У луцькій лікарні вперше підключили новий апарат і врятували людині життя

Нагадаємо, медики повернули слух дівчинці з Миколаєва, яка з сім'єю живе у Луцьку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: лікарі, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині попрощалися із Героєм Михайлом Руднем
Сьогодні, 18:55
У Луцьку випускників додатково готують до НМТ
Сьогодні, 18:45
У луцькій лікарні вперше підключили новий апарат і врятували людині життя
Сьогодні, 18:29
Фейк про смерть короля Чарльза ІІІ запустили росіяни
Сьогодні, 18:12
Кількість відкачаної на півночі Волині води перевищила об’єм деяких водосховищ
Сьогодні, 17:56
Схожі новини
Медики попередили, що на Волині вже активізувалися кліщі Медики попередили, що на Волині вже активізувалися кліщі
06 березень, 18:50
У Луцькому районі від грипу помер чоловік У Луцькому районі від грипу помер чоловік
05 березень, 18:29
На Волині – спалах гепатиту А На Волині – спалах гепатиту А
01 березень, 17:33
Захворюваність на ГРВІ на Волині на 17,5% перевищує епідемічний поріг Захворюваність на ГРВІ на Волині на 17,5% перевищує епідемічний поріг
20 лютий, 18:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Тисі втопилися вже 22 чоловіків, які втікали за кордон
Сьогодні, 19:10
 0
На Волині попрощалися із Героєм Михайлом Руднем
Сьогодні, 18:55
 0
У Луцьку випускників додатково готують до НМТ
Сьогодні, 18:45
 0
У луцькій лікарні вперше підключили новий апарат і врятували людині життя
Сьогодні, 18:29
 0
Фейк про смерть короля Чарльза ІІІ запустили росіяни
Сьогодні, 18:12
 0
Медіа
відео
1/8