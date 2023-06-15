Центр протидії дезінформації склав перелік безпечних телеграмканалів

Центр протидії дезінформації склав перелік безпечних телеграмканалів
Центр протидії дезінформації та кібердепартамент СБУ створили список безпечних каналів отримання інформації, а також виявили мережу інструментів поширення ворожої дезінформації в Telegram.

Про це повідомляє ЦПД в телеграмі.

Ці списки допоможуть отримувати достовірну інформацію з надійних джерел, а також уникати каналів, які є інструментом поширення ворожої дезінформації, маніпуляцій і неправди.

Зі списком безпечних каналів отримання інформації можна ознайомитись за цим посиланням. А список каналів поширення ворожої дезінформації доступний за цим посиланням.

«Якщо ви виявили канал поширення ворожої дезінформації, якого немає у списку — пишіть нам на пошту — [email protected]», - закликають у ЦПД.

Нагадаємо, від імені голови громади на Волині поширюють фейк про ТЦК.

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Теги: фейки, росія
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