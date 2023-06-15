Центр протидії дезінформації склав перелік безпечних телеграмканалів





Про це повідомляє ЦПД в телеграмі.



Ці списки допоможуть отримувати достовірну інформацію з надійних джерел, а також уникати каналів, які є інструментом поширення ворожої дезінформації, маніпуляцій і неправди.



Зі списком безпечних каналів отримання інформації можна ознайомитись за цим посиланням. А список каналів поширення ворожої дезінформації доступний за цим посиланням.



«Якщо ви виявили канал поширення ворожої дезінформації, якого немає у списку — пишіть нам на пошту —



Нагадаємо, від імені голови громади на Волині поширюють фейк про ТЦК.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Центр протидії дезінформації та кібердепартамент СБУ створили список безпечних каналів отримання інформації, а також виявили мережу інструментів поширення ворожої дезінформації в Telegram.Про це повідомляє ЦПД в телеграмі.Ці списки допоможуть отримувати достовірну інформацію з надійних джерел, а також уникати каналів, які є інструментом поширення ворожої дезінформації, маніпуляцій і неправди.Зі списком безпечних каналів отримання інформації можна ознайомитись за цим. А список каналів поширення ворожої дезінформації доступний за цим«Якщо ви виявили канал поширення ворожої дезінформації, якого немає у списку — пишіть нам на пошту — [email protected] », - закликають у ЦПД.Нагадаємо, від імені голови громади на Волині

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію