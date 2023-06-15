Центр протидії дезінформації склав перелік безпечних телеграмканалів
Сьогодні, 15:26
Центр протидії дезінформації та кібердепартамент СБУ створили список безпечних каналів отримання інформації, а також виявили мережу інструментів поширення ворожої дезінформації в Telegram.
Про це повідомляє ЦПД в телеграмі.
Ці списки допоможуть отримувати достовірну інформацію з надійних джерел, а також уникати каналів, які є інструментом поширення ворожої дезінформації, маніпуляцій і неправди.
Зі списком безпечних каналів отримання інформації можна ознайомитись за цим посиланням. А список каналів поширення ворожої дезінформації доступний за цим посиланням.
«Якщо ви виявили канал поширення ворожої дезінформації, якого немає у списку — пишіть нам на пошту — [email protected]», - закликають у ЦПД.
Нагадаємо, від імені голови громади на Волині поширюють фейк про ТЦК.
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Про це повідомляє ЦПД в телеграмі.
Ці списки допоможуть отримувати достовірну інформацію з надійних джерел, а також уникати каналів, які є інструментом поширення ворожої дезінформації, маніпуляцій і неправди.
Зі списком безпечних каналів отримання інформації можна ознайомитись за цим посиланням. А список каналів поширення ворожої дезінформації доступний за цим посиланням.
«Якщо ви виявили канал поширення ворожої дезінформації, якого немає у списку — пишіть нам на пошту — [email protected]», - закликають у ЦПД.
Нагадаємо, від імені голови громади на Волині поширюють фейк про ТЦК.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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