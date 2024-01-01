Під прикриттям УПЦ МП діяла масштабна агентурна мережа фсб

Під прикриттям УПЦ МП діяла масштабна агентурна мережа фсб
Працівники СБУ знешкодили масштабну агентурну мережу фсб, яка «під прикриттям» УПЦ (МП) намагалася дестабілізувати ситуацію в Україні.

Про це в телеграмі інформує СБУ.

Служба безпеки нейтралізувала у Києві злочинну організацію, яка проводила інформаційні диверсії на замовлення фсб. Зловмисники масово продукували та «розганяли» прокремлівські наративи та провокативні повідомлення, які повинні були дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію та розпалювати релігійну ненависть в Україні.



У результаті комплексних заходів СБУ викрила понад 15 учасників угруповання, чотирьох ключових фігурантів уже затримано. Серед них – один з очільників столичного храму УПЦ (МП), який входив до агентурного апарату російської спецслужби.
Під прикриттям УПЦ МП діяла масштабна агентурна мережа фсб

Наразі це одна із найбільших мереж фсб, яка діяла в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Вона мала чітку ієрархію та розподіл функцій, а також – постійний зв’язок із найбільшими ЗМІ рф, які одразу підхоплювали «потрібний» контент.
Під прикриттям УПЦ МП діяла масштабна агентурна мережа фсб

За даними слідства, координатором мережі в Україні був затриманий СБУ клірик. Він відповідав за поширення матеріалів, в яких підбурювали до міжконфесійної ворожнечі та виправдовували агресивну війну проти України.
Під прикриттям УПЦ МП діяла масштабна агентурна мережа фсб

Для цього фігурант особисто інструктував «виконавців» – інших учасників злочинної організації, які діяли під виглядом «політекспертів» і готували провокативні дописи та відеосюжети.
Під прикриттям УПЦ МП діяла масштабна агентурна мережа фсб

Підготовлений контент розповсюджували через десятки підконтрольних каналів у Telegram та YouTube, а також на сторінках у Facebook та офіційних сайтах різних єпархій УПЦ (МП).
Під прикриттям УПЦ МП діяла масштабна агентурна мережа фсб

Одразу після оприлюднення «замовних» матеріалів їх миттєво «підхоплювали» центральні телеканали та інтернет-видання рф для поширення фейків про Україну.
Під прикриттям УПЦ МП діяла масштабна агентурна мережа фсб

Здійснюючи інформатаки, ворог сподівався не лише розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні, але й дискредитувати нашу державу на міжнародній арені, особливо перед західними партнерами.

Під час обшуків за місцями перебування фігурантів у Києві виявлено мобільні телефони та комп’ютерну техніку, які використовували у злочинних діях на користь країни-агресора.
Під прикриттям УПЦ МП діяла масштабна агентурна мережа фсб

На підставі зібраних доказів чотирьом затриманим та ще десятьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
▪️ ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
▪️⁠ ⁠ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);
▪️ ⁠ч. 3 ст. 161 (розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, вчинене організованою групою);
▪️⁠ ⁠чч. 1, 2 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу ‒ тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в м. Києві та Київській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Теги: зрадники, СБУ
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