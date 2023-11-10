Стоматологія Єрмакових: у центрі Дія.Бізнес у Луцьку розкажуть, як масштабувалися під час війни

Стоматологія Єрмакових: у центрі Дія.Бізнес у Луцьку розкажуть, як масштабувалися під час війни
У центрі Дія.Бізнес у Луцьку подружжя стоматологів Єрмакових ділитиметься власним досвідом розширення мережі клінік в умовах війни, а також під час лекції розкажуть, як сформувати круту команду в умовах кадрового голоду.

Крім того, підприємці на прикладі покажуть, яка маркетингова стратегія виявилася вдалою та чому, коли вони відкривали нову клініку у Луцьку, і як досліджували локальний ринок стоматологічних послуг.

Коли: 14 березня 2024 року о 17:00
Де: м. Луцьк, вул.Богдана Хмельницького 26, 4 поверх
Тривалість: 2 години
Вартість: безоплатно
Кількість місць: 45
Реєстрація обов'язкова за посиланням.

Олена Єрмакова — директор Стоматології Єрмакових, лікар гігієніст, супер менеджерка і мама не однієї дитини.
Роман Єрмаков — головний лікар Стоматології Єрмакових, ортопед.

Засновники розкажуть про свій шлях до успіху та ділитимуться важливими висновками для підприємців у складний час.

Стоматологія Єрмакових: у центрі Дія.Бізнес у Луцьку розкажуть, як масштабувалися під час війни

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Дія.Бізнес, бізнес, навчання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
головне бути депутатом.
Відповісти
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Не існує демобілізації під час війни: є різні питання щодо ротації та відпусток, – Зеленський
Сьогодні, 16:30
Стоматологія Єрмакових: у центрі Дія.Бізнес у Луцьку розкажуть, як масштабувалися під час війни
Сьогодні, 16:10
Під прикриттям УПЦ МП діяла масштабна агентурна мережа фсб
Сьогодні, 15:52
На Харківщині загинув Герой з Луцького району Олександр Літвінцов
Сьогодні, 15:35
Центр протидії дезінформації склав перелік безпечних телеграмканалів
Сьогодні, 15:26
Схожі новини
Як визначити, чи прибутковий ваш бізнес: поради експертки центру Дія.Бізнес у Луцьку Як визначити, чи прибутковий ваш бізнес: поради експертки центру Дія.Бізнес у Луцьку
07 лютий, 10:30
Як зберегти ментальне здоров’я в умовах війни та відповідальності за бізнес: поради психолога Як зберегти ментальне здоров’я в умовах війни та відповідальності за бізнес: поради психолога
06 лютий, 18:26
Навіщо бізнесу стратегія? Поради із лекції Юлії Євпак в Дія.Бізнес у Луцьку Навіщо бізнесу стратегія? Поради із лекції Юлії Євпак в Дія.Бізнес у Луцьку
10 листопад, 2023, 11:51
У Луцьку відбудеться навчання для рестораторів У Луцьку відбудеться навчання для рестораторів
11 серпень, 2023, 12:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Не існує демобілізації під час війни: є різні питання щодо ротації та відпусток, – Зеленський
Сьогодні, 16:30
 0
Стоматологія Єрмакових: у центрі Дія.Бізнес у Луцьку розкажуть, як масштабувалися під час війни
Сьогодні, 16:10
 0
Під прикриттям УПЦ МП діяла масштабна агентурна мережа фсб
Сьогодні, 15:52
 0
На Харківщині загинув Герой з Луцького району Олександр Літвінцов
Сьогодні, 15:35
 0
Центр протидії дезінформації склав перелік безпечних телеграмканалів
Сьогодні, 15:26
 0
Медіа
відео
1/8