Стоматологія Єрмакових: у центрі Дія.Бізнес у Луцьку розкажуть, як масштабувалися під час війни
Сьогодні, 16:10
У центрі Дія.Бізнес у Луцьку подружжя стоматологів Єрмакових ділитиметься власним досвідом розширення мережі клінік в умовах війни, а також під час лекції розкажуть, як сформувати круту команду в умовах кадрового голоду.
Крім того, підприємці на прикладі покажуть, яка маркетингова стратегія виявилася вдалою та чому, коли вони відкривали нову клініку у Луцьку, і як досліджували локальний ринок стоматологічних послуг.
Коли: 14 березня 2024 року о 17:00
Де: м. Луцьк, вул.Богдана Хмельницького 26, 4 поверх
Тривалість: 2 години
Вартість: безоплатно
Кількість місць: 45
Реєстрація обов'язкова за посиланням.
Олена Єрмакова — директор Стоматології Єрмакових, лікар гігієніст, супер менеджерка і мама не однієї дитини.
Роман Єрмаков — головний лікар Стоматології Єрмакових, ортопед.
Засновники розкажуть про свій шлях до успіху та ділитимуться важливими висновками для підприємців у складний час.
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Крім того, підприємці на прикладі покажуть, яка маркетингова стратегія виявилася вдалою та чому, коли вони відкривали нову клініку у Луцьку, і як досліджували локальний ринок стоматологічних послуг.
Коли: 14 березня 2024 року о 17:00
Де: м. Луцьк, вул.Богдана Хмельницького 26, 4 поверх
Тривалість: 2 години
Вартість: безоплатно
Кількість місць: 45
Реєстрація обов'язкова за посиланням.
Олена Єрмакова — директор Стоматології Єрмакових, лікар гігієніст, супер менеджерка і мама не однієї дитини.
Роман Єрмаков — головний лікар Стоматології Єрмакових, ортопед.
Засновники розкажуть про свій шлях до успіху та ділитимуться важливими висновками для підприємців у складний час.
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Коментарі 1
головне бути депутатом.
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