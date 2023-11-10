Стоматологія Єрмакових: у центрі Дія.Бізнес у Луцьку розкажуть, як масштабувалися під час війни

У центрі Дія.Бізнес у Луцьку подружжя стоматологівділитиметься власним досвідом розширення мережі клінік в умовах війни, а також під час лекції розкажуть, як сформувати круту команду в умовах кадрового голоду.Крім того, підприємці на прикладі покажуть, яка маркетингова стратегія виявилася вдалою та чому, коли вони відкривали нову клініку у Луцьку, і як досліджували локальний ринок стоматологічних послуг.: 14 березня 2024 року о 17:00: м. Луцьк, вул.Богдана Хмельницького 26, 4 поверх: 2 години: безоплатномісць: 45Реєстрація обов'язкова заЗасновники розкажуть про свій шлях до успіху та ділитимуться важливими висновками для підприємців у складний час.