Як виглядав пірсинг 11 тисяч років тому: неймовірна знахідка археологів у Туреччині





Ймовірно, вони були виготовлені 11 тисяч років до нашої ери, пише



Вчені з'ясували, що пірсинг робили лише дорослі, тому вони припускають, що доісторичний звичай міг бути пов’язаним із ритуалом повноліття.



Команда з Університету Анкари знайшла понад 100 прикрас, похованих у могилах 11 тисячолітніх людей під час розкопок, проведених у Бонкуклу Тарла між 2012 і 2017 роками.



Пірсинг зазвичай лежав поруч із вухами та підборіддям скелетних останків. Більшість прикрас були виготовлені з вапняку, обсидіану, хлориту, міді або річкової гальки. Їхнє різноманіття свідчить про те, що їх розробляли для носіння у вухах та в нижніх губах (відомих як лабретки).



Науковці перевірили останки скелетів і підтвердили, що ці давні люди носили прикраси в нижній губі – це довели візерунки зносу на нижніх різцях. Схожі зміни можна побачити й у сучасних людей.



Водночас жодне із дитячих поховань не містило таких прикрас, тому археологи припускають, що пірсинг був не лише естетичним, але й мав соціальне значення.



Знахідка кидає виклик наративам, відповідно до яких практику перфорації тіла датували не раніше, ніж серединоою VII тисячоліття до нашої ери.



Дослідницька група на чолі з доценткою кафедри доісторії в Університеті Анкари Еммою Луїзою Байсал вважає, що це відкриття допоможе прояснити раніше знайдені артефакти, а також переоцінити дані неоліту в Південно-Західній Азії.



“Це демонструє, що традиції, які все ще залишаються значною частиною нашого життя, виникли у важливий перехідний період, коли понад 10 тисяч років тому люди вперше почали селитися в постійних селах у Західній Азії.



У них були дуже складні практики орнаментування намистин, браслетів і підвісок. Ці люди мали дуже розвинений символічний світ, для вираження якого використовували людське тіло”, – пояснила докторка Байсал.



Дослідники сподіваються продовжити розкопки, щоб дізнатися більше про вибір сировини та традиції прикрашання тіла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Археологи знайшли найдавніші відомі докази перфорації тіла в скелетах під час розкопок Бонкуклу Тарла в південно-східній Туреччині.Ймовірно, вони були виготовлені 11 тисяч років до нашої ери, пише Правда.Життя Вчені з'ясували, що пірсинг робили лише дорослі, тому вони припускають, що доісторичний звичай міг бути пов’язаним із ритуалом повноліття.Команда з Університету Анкари знайшла понад 100 прикрас, похованих у могилах 11 тисячолітніх людей, проведених у Бонкуклу Тарла між 2012 і 2017 роками.Пірсинг зазвичай лежав поруч із вухами та підборіддям скелетних останків. Більшість прикрас були виготовлені з вапняку, обсидіану, хлориту, міді або річкової гальки. Їхнє різноманіття свідчить про те, що їх розробляли для носіння у вухах та в нижніх губах (відомих як лабретки).Науковці перевірили останки скелетів і підтвердили, що ці давні люди носили прикраси в нижній губі – це довели візерунки зносу на нижніх різцях. Схожі зміни можна побачити й у сучасних людей.Водночас жодне із дитячих поховань не містило таких прикрас, тому археологи припускають, що пірсинг був не лише естетичним, але й мав соціальне значення.Знахідка кидає виклик наративам, відповідно до яких практику перфорації тіла датували не раніше, ніж серединоою VII тисячоліття до нашої ери.Дослідницька група на чолі з доценткою кафедри доісторії в Університеті Анкаривважає, що це відкриття допоможе прояснити раніше знайдені артефакти, а також переоцінити дані неоліту в Південно-Західній Азії.“Це демонструє, що традиції, які все ще залишаються значною частиною нашого життя, виникли у важливий перехідний період, коли понад 10 тисяч років тому люди вперше почали селитися в постійних селах у Західній Азії.У них були дуже складні практики орнаментування намистин, браслетів і підвісок. Ці люди мали дуже розвинений символічний світ, для вираження якого використовували людське тіло”, – пояснила докторка Байсал.Дослідники сподіваються продовжити розкопки, щоб дізнатися більше про вибір сировини та традиції прикрашання тіла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію