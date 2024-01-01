Волиняни навколішки прощалися із Героєм Валерієм Калішем
Сьогодні, 17:21
У місті Рожищі на Волині сьогодні, 12 березня, громада попрощалася зі ще одним земляком – сержантом Валерієм Калішем.
Про це повідомляє Рожищенська міськрада.
«Сум, біль, розпач… Навіть небо плакало дрібним дощем», - йдеться у повідомленні.
Як зазначив у проповіді священник, війна відібрала у воїна здоров'я і спопелила його життя. Так, ця війна приносить смерть не лише на полі бою.
Одягла чорну хустину молода вдова, втратила сина старенька матір, без батьківської опіки залишилися діти. Такі страшні реалії нашого сьогодення.
Провести Валерія Каліша в останню земну дорогу зійшлися рідні, близькі, з ким працював у мирному житті і просто небайдужі жителі громади.
Під звуки військового оркестру воїна провадили до храму Архістратига Михаїла, а обабіч дороги люди зустрічали траурну процесію навколішки.
Священники Православної церкви України провели чин відспівування захисника України Валерія Каліша, і траурний кортеж вирушив до місця його останнього спочинку.
Поховали захисника України Валерія Каліша з усіма військовими почестями на Алеї слави місцевого кладовища.
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Про це повідомляє Рожищенська міськрада.
«Сум, біль, розпач… Навіть небо плакало дрібним дощем», - йдеться у повідомленні.
Як зазначив у проповіді священник, війна відібрала у воїна здоров'я і спопелила його життя. Так, ця війна приносить смерть не лише на полі бою.
Одягла чорну хустину молода вдова, втратила сина старенька матір, без батьківської опіки залишилися діти. Такі страшні реалії нашого сьогодення.
Провести Валерія Каліша в останню земну дорогу зійшлися рідні, близькі, з ким працював у мирному житті і просто небайдужі жителі громади.
Під звуки військового оркестру воїна провадили до храму Архістратига Михаїла, а обабіч дороги люди зустрічали траурну процесію навколішки.
Священники Православної церкви України провели чин відспівування захисника України Валерія Каліша, і траурний кортеж вирушив до місця його останнього спочинку.
Поховали захисника України Валерія Каліша з усіма військовими почестями на Алеї слави місцевого кладовища.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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