Волиняни навколішки прощалися із Героєм Валерієм Калішем

Волиняни навколішки прощалися із Героєм Валерієм Калішем
У місті Рожищі на Волині сьогодні, 12 березня, громада попрощалася зі ще одним земляком – сержантом Валерієм Калішем.

Про це повідомляє Рожищенська міськрада.

«Сум, біль, розпач… Навіть небо плакало дрібним дощем», - йдеться у повідомленні.
Волиняни навколішки прощалися із Героєм Валерієм Калішем

Як зазначив у проповіді священник, війна відібрала у воїна здоров'я і спопелила його життя. Так, ця війна приносить смерть не лише на полі бою.
Волиняни навколішки прощалися із Героєм Валерієм Калішем

Одягла чорну хустину молода вдова, втратила сина старенька матір, без батьківської опіки залишилися діти. Такі страшні реалії нашого сьогодення.
Волиняни навколішки прощалися із Героєм Валерієм Калішем

Провести Валерія Каліша в останню земну дорогу зійшлися рідні, близькі, з ким працював у мирному житті і просто небайдужі жителі громади.
Волиняни навколішки прощалися із Героєм Валерієм Калішем

Під звуки військового оркестру воїна провадили до храму Архістратига Михаїла, а обабіч дороги люди зустрічали траурну процесію навколішки.
Волиняни навколішки прощалися із Героєм Валерієм Калішем

Священники Православної церкви України провели чин відспівування захисника України Валерія Каліша, і траурний кортеж вирушив до місця його останнього спочинку.
Волиняни навколішки прощалися із Героєм Валерієм Калішем
Волиняни навколішки прощалися із Героєм Валерієм Калішем

Поховали захисника України Валерія Каліша з усіма військовими почестями на Алеї слави місцевого кладовища.
Волиняни навколішки прощалися із Героєм Валерієм Калішем
Волиняни навколішки прощалися із Героєм Валерієм Калішем
Волиняни навколішки прощалися із Героєм Валерієм Калішем
Волиняни навколішки прощалися із Героєм Валерієм Калішем
Волиняни навколішки прощалися із Героєм Валерієм Калішем

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Теги: загиблі, війна
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