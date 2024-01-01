На війні обірвалося життя волинянина Олега Терещука

Олега Терещука.



Про це пише



«Не встигло це село оговтатися від прощання із захисником Олександром Поремчуком, як знову чорна звістка оповила Деревок. 11 березня під час служби у Збройних Силах України раптово помер воїн Олег Миколайович Терещук, 1980 року народження», - йдеться у повідомленні.



Він мужньо став на захист України у жовтні минулого року. Деякий час проходив навчання на полігонах. Потім воював на Херсонщині та Харківщині.



«Але клята війна підірвала його здоров’я – серце молодого чоловіка раптово зупинилося. У захисника залишилися матір, дружина, син. Вічна пам’ять Герою!» - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У село Деревок на Волині надійшла сумна звістка про смерть краянина, військовослужбовцяПро це пише Нове життя «Не встигло це село оговтатися від, як знову чорна звістка оповила Деревок. 11 березня під час служби у Збройних Силах України раптово помер воїн Олег Миколайович Терещук, 1980 року народження», - йдеться у повідомленні.Він мужньо став на захист України у жовтні минулого року. Деякий час проходив навчання на полігонах. Потім воював на Херсонщині та Харківщині.«Але клята війна підірвала його здоров’я – серце молодого чоловіка раптово зупинилося. У захисника залишилися матір, дружина, син. Вічна пам’ять Герою!» - йдеться у повідомленні.

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