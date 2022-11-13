В Естонії починають штрафувати авто з російськими номерами

В Естонії починають штрафувати авто з російськими номерами
В Естонії закінчується період, протягом якого власники автомобілів з російською реєстрацією зобов’язані були перереєструвати їх. Тепер водіїв будуть штрафувати.

Про це повідомляє ERR, пише Громадське.

Завтра, 13 березня, завершується дія перехідного періоду, протягом якого автомобілі на російських номерах водії мали перереєструвати на естонські номери. Тепер за пересування на авто з російськими номерними знаками можуть карати штрафом до 400 євро.

За офіційними даними, минулого року в Естонії перереєстрували 83 автомобілі, які спершу мали російську реєстрацію. За 2024 рік перереєстрували ще 13 авто.

Тим часом у Фінляндії нагадали, що автівки з російськими номерами мають виїхати з країни до 16 березня. У Литві такий перехідний період закінчився 11 березня.

Як відомо, 13 вересня 2023 року всі країни Балтії заборонили в'їзд машинам з російською реєстрацією.

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Теги: Росія, Україна, війна, Естонія, автомобілі
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