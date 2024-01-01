Директор театру у Кропивницькому за хабарі бронював «акторів» від мобілізації

Директор театру у Кропивницькому за хабарі бронював «акторів» від мобілізації
Працівники СБУ заблокувала ще 5 «схем для ухилянтів». Серед фігурантів – директор театру у Кропивницькому.

Про це повідомляє СБУ в телеграмі.

У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано вісім організаторів оборудок. Серед ключових фігурантів – директор театру та посадовиця міського відділу реєстрації актів цивільного стану.
Директор театру у Кропивницькому за хабарі бронював «акторів» від мобілізації

За гроші зловмисники пропонували військовозобов’язаним уникнути призову та втекти за кордон на підставі підроблених документів.

Вартість таких «послуг» оцінювали до 10 тис. американських доларів. Сума залежала від різновиду «схеми».
Директор театру у Кропивницькому за хабарі бронював «акторів» від мобілізації

Так, у Києві контррозвідники СБУ затримали двох мешканців столиці, які відправляли військовозобов’язаних до Євросоюзу за підробленими документами.

Зловмисники шукали потенційних клієнтів серед кола своїх знайомих та пропонували їм декілька схем виїзду.
Директор театру у Кропивницькому за хабарі бронював «акторів» від мобілізації

Зокрема фігуранти оформлювали ухилянтів водіями міжнародних рейсів. Потім їхні персональні дані вносили до системи «Шлях» як перевізників медичних товарів та гуманітарних вантажів.
Директор театру у Кропивницькому за хабарі бронював «акторів» від мобілізації

Крім того, за окрему суму зловмисники продавали своїм клієнтам фіктивні посвідки на тимчасове проживання на території сусідньої країни Євросоюзу.

Також одна із схем включала підроблений виїзний штамп, за наявності якого ухилянти могли перетнути кордон автобусними рейсами.

На Кіровоградщині затримано директора одного із обласних театрів, який за гроші влаштовував ухилянтів до штату акторів культурного закладу. Таким чином фігурант гарантував військовозобов’язаним «бронь» від мобілізації.

А у Дніпрі викрито юриста, який пропонував потенційним призовникам оформити фіктивний шлюб або опікунство над особою з інвалідністю. До протиправної діяльності він залучив чотирьох спільників, серед яких була посадовиця місцевого відділу реєстрації актів цивільного стану.
Директор театру у Кропивницькому за хабарі бронював «акторів» від мобілізації
Директор театру у Кропивницькому за хабарі бронював «акторів» від мобілізації

За схемою після реєстрації «шлюбу» ухилянт супроводжував жінку з інвалідністю у поїздці за кордон начебто для її лікування, а вже через кілька годин «дружина» поверталася в Україну. Згодом їй оформляли розлучення та реєстрували новий «шлюб».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ухилянт, кордон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Гауляйтер, який оголосив себе главою окупованої громади на Київщині, сів на 9 років
Сьогодні, 17:33
Військового з Луцька нагородили за мужність на війні
Сьогодні, 17:16
Директор театру у Кропивницькому за хабарі бронював «акторів» від мобілізації
Сьогодні, 17:00
На Волині попрощалися з Героєм Олегом Терещуком
Сьогодні, 16:45
На чемпіонаті України з грепплінгу волиняни вибороли 4 медалі
Сьогодні, 16:20
Схожі новини
На Волині на 68 тисяч оштрафували ухилянта з Донецька На Волині на 68 тисяч оштрафували ухилянта з Донецька
13 березень, 17:29
СБУ знищила ухилянтські схеми у 5 регіонах: деталі СБУ знищила ухилянтські схеми у 5 регіонах: деталі
12 березень, 12:37
На Буковині затримали рекордну кількість ухилянтів з 12 областей На Буковині затримали рекордну кількість ухилянтів з 12 областей
08 березень, 17:40
На Волині прикордонники врятували 22-річного нелегала На Волині прикордонники врятували 22-річного нелегала
06 березень, 17:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Гауляйтер, який оголосив себе главою окупованої громади на Київщині, сів на 9 років
Сьогодні, 17:33
 0
Військового з Луцька нагородили за мужність на війні
Сьогодні, 17:16
 0
Директор театру у Кропивницькому за хабарі бронював «акторів» від мобілізації
Сьогодні, 17:00
 0
На Волині попрощалися з Героєм Олегом Терещуком
Сьогодні, 16:45
 0
На чемпіонаті України з грепплінгу волиняни вибороли 4 медалі
Сьогодні, 16:20
 0
Медіа
відео
1/8