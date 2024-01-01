Директор театру у Кропивницькому за хабарі бронював «акторів» від мобілізації

Працівники СБУ заблокувала ще 5 «». Серед фігурантів – директор театру у Кропивницькому.Про це повідомляє СБУ в телеграмі.У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано вісім організаторів оборудок. Серед ключових фігурантів – директор театру та посадовиця міського відділу реєстрації актів цивільного стану.За гроші зловмисники пропонували військовозобов’язаним уникнути призову та втекти за кордон на підставі підроблених документів.Вартість таких «послуг» оцінювали до 10 тис. американських доларів. Сума залежала від різновиду «схеми».Так, у Києві контррозвідники СБУ затримали двох мешканців столиці, які відправляли військовозобов’язаних до Євросоюзу за підробленими документами.Зловмисники шукали потенційних клієнтів серед кола своїх знайомих та пропонували їм декілька схем виїзду.Зокрема фігуранти оформлювали ухилянтів водіями міжнародних рейсів. Потім їхні персональні дані вносили до системи «Шлях» як перевізників медичних товарів та гуманітарних вантажів.Крім того, за окрему суму зловмисники продавали своїм клієнтам фіктивні посвідки на тимчасове проживання на території сусідньої країни Євросоюзу.Також одна із схем включала підроблений виїзний штамп, за наявності якого ухилянти могли перетнути кордон автобусними рейсами.На Кіровоградщині затримано директора одного із обласних театрів, який за гроші влаштовував ухилянтів до штату акторів культурного закладу. Таким чином фігурант гарантував військовозобов’язаним «бронь» від мобілізації.А у Дніпрі викрито юриста, який пропонував потенційним призовникам оформити фіктивний шлюб або опікунство над особою з інвалідністю. До протиправної діяльності він залучив чотирьох спільників, серед яких була посадовиця місцевого відділу реєстрації актів цивільного стану.За схемою після реєстрації «шлюбу» ухилянт супроводжував жінку з інвалідністю у поїздці за кордон начебто для її лікування, а вже через кілька годин «дружина» поверталася в Україну. Згодом їй оформляли розлучення та реєстрували новий «шлюб».