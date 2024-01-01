На чемпіонаті України з грепплінгу волиняни вибороли 4 медалі
Сьогодні, 16:20
У скарбниці волинської команди на чемпіонаті України з грепплінгу серед юніорів, кадетів та юнаків – три «золота» і одна бронза.
Про це пише Суспільне.
Чемпіонаті України з грепплінгу серед юніорів, кадетів та юнаків тривав з 14 до 17 березня в спорткомплексі Одеської політехніки.
Як повідомив тренер Андрій Зінчук, Іван Поремчук, котрий виступав у ваговій категорії 92 кг, отримав перше місце та став чемпіоном України з грепплінгу.
Медалі завоювали ще двоє спортсменів, які представляли Волинську область. Максим Торчило у ваговій категорій 66 кг здобув "золото" і "бронзу", Дмитро Петріщев в аналогічній ваговій категорії — "золото".
Змагання відбувалися у двох техніках: "ноу-гі" та "гі". Усього в чемпіонаті України взяли участь понад пів тисячі спортсменів із 17 областей України.
За результатами вибіркових змагань троє волинян отримали путівки на чемпіонат Європи-2024.
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Про це пише Суспільне.
Чемпіонаті України з грепплінгу серед юніорів, кадетів та юнаків тривав з 14 до 17 березня в спорткомплексі Одеської політехніки.
Як повідомив тренер Андрій Зінчук, Іван Поремчук, котрий виступав у ваговій категорії 92 кг, отримав перше місце та став чемпіоном України з грепплінгу.
Медалі завоювали ще двоє спортсменів, які представляли Волинську область. Максим Торчило у ваговій категорій 66 кг здобув "золото" і "бронзу", Дмитро Петріщев в аналогічній ваговій категорії — "золото".
Змагання відбувалися у двох техніках: "ноу-гі" та "гі". Усього в чемпіонаті України взяли участь понад пів тисячі спортсменів із 17 областей України.
За результатами вибіркових змагань троє волинян отримали путівки на чемпіонат Європи-2024.
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