На чемпіонаті України з грепплінгу волиняни вибороли 4 медалі

з грепплінгу серед юніорів, кадетів та юнаків – три «золота» і одна бронза.



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Чемпіонаті України з грепплінгу серед юніорів, кадетів та юнаків тривав з 14 до 17 березня в спорткомплексі Одеської політехніки.



Як повідомив тренер Андрій Зінчук, Іван Поремчук, котрий виступав у ваговій категорії 92 кг, отримав перше місце та став чемпіоном України з грепплінгу.



Медалі завоювали ще двоє спортсменів, які представляли Волинську область. Максим Торчило у ваговій категорій 66 кг здобув "золото" і "бронзу", Дмитро Петріщев в аналогічній ваговій категорії — "золото".



Змагання відбувалися у двох техніках: "ноу-гі" та "гі". Усього в чемпіонаті України взяли участь понад пів тисячі спортсменів із 17 областей України.



За результатами вибіркових змагань троє волинян отримали путівки на чемпіонат Європи-2024.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У скарбниці волинської команди на чемпіонаті Українисеред юніорів, кадетів та юнаків – три «золота» і одна бронза.Про це пише Суспільне Чемпіонаті України з грепплінгу серед юніорів, кадетів та юнаків тривав з 14 до 17 березня в спорткомплексі Одеської політехніки.Як повідомив тренер, котрий виступав у ваговій категорії 92 кг, отримав перше місце та став чемпіоном України з грепплінгу.Медалі завоювали ще двоє спортсменів, які представляли Волинську область.у ваговій категорій 66 кг здобув "золото" і "бронзу",в аналогічній ваговій категорії — "золото".Змагання відбувалися у двох техніках: "ноу-гі" та "гі". Усього в чемпіонаті України взяли участь понад пів тисячі спортсменів із 17 областей України.За результатами вибіркових змагань троє волинян отримали путівки на чемпіонат Європи-2024.

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