Нагородили добровольця, який нині вчителює на Волині
Сьогодні, 17:06
Нагрудним знаком «Почесна відзнака Командувача військ оперативного командування «Захід» військові відзначили вчителя Підгайцівського ліцею, учасника АТО Олександра Давидюка.
Нагороду вручили 14 березня у стінах Підгайцівського ліцею під час відзначення Дня українського добровольця, повідомляє у фейсбуці Підгайцівська сільрада.
Захід розпочали хвилиною мовчання та словами шани Героям, які віддали свої життя за Україну.
Лариса Ляшук, директорка Підгайцівського ліцею розповіла, що вчитель "Захисту України" Підгайцівського ліцею Давидюк Олександр пройшов війну та нині передає свої знання й уміння молодому поколінню учнів закладу освіти, щоб вони вміли захищати та любили Україну.
"Олександр Олегович ніс службу в гарячих точках під час АТО від квітня 2014 в лавах 51 окремої механізованої бригади 2 батареї реактивної артилерії. Він пройшов Іловайський котел. Певний період наш захисник навчав новобранців військової справи, а у квітні 2015 був демобілізований. Від лютого 2022 року працює вчителем предмета "Захист України" у Підгайцівському ліцеї.
Олександр Давидюк проводить уроки у спеціалізованому кабінеті "Захист України", обладнаному мультимедійним тиром, де навчає школярів старших класів азам військової справи.
У співпраці з Центром національно-патріотичного виховання, педагог здійснює практичну підготовку учнів з управління безпілотниками. Також, Олександр Олегович систематично готує школярів до участі у різноманітних конкурсах з основ національно-патріотичного виховання", - розповіла Лариса Ляшук.
Представник Луцького районного Центру комплектування та СП вручив відзнаку захиснику України, воїну і вчителю Підгайцівського ліцею.
По завершенню урочистої частини, Олександр Давидюк розповів та наочно продемонстрував представникам центру комплектування та керівництву громади як відбувається навчання і військовий вишкіл у закладі освіти.
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Нагороду вручили 14 березня у стінах Підгайцівського ліцею під час відзначення Дня українського добровольця, повідомляє у фейсбуці Підгайцівська сільрада.
Захід розпочали хвилиною мовчання та словами шани Героям, які віддали свої життя за Україну.
Лариса Ляшук, директорка Підгайцівського ліцею розповіла, що вчитель "Захисту України" Підгайцівського ліцею Давидюк Олександр пройшов війну та нині передає свої знання й уміння молодому поколінню учнів закладу освіти, щоб вони вміли захищати та любили Україну.
"Олександр Олегович ніс службу в гарячих точках під час АТО від квітня 2014 в лавах 51 окремої механізованої бригади 2 батареї реактивної артилерії. Він пройшов Іловайський котел. Певний період наш захисник навчав новобранців військової справи, а у квітні 2015 був демобілізований. Від лютого 2022 року працює вчителем предмета "Захист України" у Підгайцівському ліцеї.
Олександр Давидюк проводить уроки у спеціалізованому кабінеті "Захист України", обладнаному мультимедійним тиром, де навчає школярів старших класів азам військової справи.
У співпраці з Центром національно-патріотичного виховання, педагог здійснює практичну підготовку учнів з управління безпілотниками. Також, Олександр Олегович систематично готує школярів до участі у різноманітних конкурсах з основ національно-патріотичного виховання", - розповіла Лариса Ляшук.
Представник Луцького районного Центру комплектування та СП вручив відзнаку захиснику України, воїну і вчителю Підгайцівського ліцею.
По завершенню урочистої частини, Олександр Давидюк розповів та наочно продемонстрував представникам центру комплектування та керівництву громади як відбувається навчання і військовий вишкіл у закладі освіти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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