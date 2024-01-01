Нагородили добровольця, який нині вчителює на Волині

Нагрудним знаком «Почесна відзнака Командувача військ оперативного командування «Захід» військові відзначили вчителя Підгайцівського ліцею, учасника АТОНагороду вручили 14 березня у стінах Підгайцівського ліцею під час відзначення Дня українського добровольця, повідомляє у фейсбуці Підгайцівська сільрада.Захід розпочали хвилиною мовчання та словами шани Героям, які, директорка Підгайцівського ліцею розповіла, що вчитель "Захисту України" Підгайцівського ліцею Давидюк Олександр пройшов війну та нині передає свої знання й уміння молодому поколінню учнів закладу освіти, щоб вони вміли захищати та любили Україну."Олександр Олегович ніс службу в гарячих точках під час АТО від квітня 2014 в лавах 51 окремої механізованої бригади 2 батареї реактивної артилерії. Він пройшов Іловайський котел. Певний період наш захисник навчав новобранців військової справи, а у квітні 2015 був демобілізований. Від лютого 2022 року працює вчителем предмета "Захист України" у Підгайцівському ліцеї.Олександр Давидюк проводить уроки у спеціалізованому кабінеті "Захист України", обладнаному мультимедійним тиром, де навчає школярів старших класів азам військової справи.У співпраці з Центром національно-патріотичного виховання, педагог здійснює практичну підготовку учнів з управління безпілотниками. Також, Олександр Олегович систематично готує школярів до участі у різноманітних конкурсах з основ національно-патріотичного виховання", - розповіла Лариса Ляшук.Представник Луцького районного Центру комплектування та СП вручив відзнаку захиснику України, воїну і вчителю Підгайцівського ліцею.По завершенню урочистої частини, Олександр Давидюк розповів та наочно продемонстрував представникам центру комплектування та керівництву громади як відбувається навчання і військовий вишкіл у закладі освіти.