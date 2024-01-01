На Волині поховали снайпера, який півтора року вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 17:19
У містечку Маневичі на Волині громада попрощалася з полеглим Героєм Максимом Дітманом.
Про це у фейсбуці інформує Маневицька селищна рада.
В журбі та скорботі сьогодні схилили голови жителі громади, проводжаючи в останню земну дорогу молодого земляка, відважного воїна, який загинув гідно виконуючи свій військовий обов’язок від рук ненависних загарбників.
29-річний снайпер розвідувального взводу десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Дітман Максим Юрійович з початку травня 2022 року мужньо відстоював незалежність Батьківщини. У липні 2022 року виконуючи бойове завдання на Луганщині, боронячи Україну від військової агресії росії, хоробрий боєць загинув.
Довгий час Максим рахувався безвісти зниклим. Тіло українського захисника було поховане у місті Дніпрі на кладовищі військовослужбовців Збройних сил України, які загинули під час проходження служби у зоні бойових дій. Сьогодні мужнього захисника Максима Дітмана з усіма військовими почестями поховали на рідній Маневиччині.
З портрета із чорною стрічкою присутнім усміхався молодий чоловік, який будував плани на майбутнє, вдихав кожну мить життя, мріяв, кохав… Жив з вірою у Перемогу і наближав її ціною власного життя.
Поруч із труною – жінки в чорній тузі. Мама, яка втратила у цій страшній війні єдиного сина, кохана дружина, яка залишилася без надійної чоловічої опори та підтримки… Маленька донечка, яка буде пам’ятати свого тата-Героя тільки зі світлин та відео.
Траурна церемонія прощання та літургія за загиблим відбулася у храмі Святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії. Щемливі звуки духового оркестру на кладовищі пронизували повітря, в очах рідних, друзів, побратимів, маневичан гіркі сльози і жменька землі від кожного з присутніх.
На Алеї Героїв над гранітними пам’ятниками майорять синьо-жовті стяги. Багато стягів. Вже багато… Ціна незалежності, перемоги та звільнення українських земель від ворожої навали окупантів дуже висока – щоденно у боях гинуть найкращі сини та доньки української держави.
«У молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять вірного сина України. Світла шана захиснику за його самовідданість та хоробрість. Щирі співчуття рідним та близьким», - зазначили у селищній раді.
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Про це у фейсбуці інформує Маневицька селищна рада.
В журбі та скорботі сьогодні схилили голови жителі громади, проводжаючи в останню земну дорогу молодого земляка, відважного воїна, який загинув гідно виконуючи свій військовий обов’язок від рук ненависних загарбників.
29-річний снайпер розвідувального взводу десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Дітман Максим Юрійович з початку травня 2022 року мужньо відстоював незалежність Батьківщини. У липні 2022 року виконуючи бойове завдання на Луганщині, боронячи Україну від військової агресії росії, хоробрий боєць загинув.
Довгий час Максим рахувався безвісти зниклим. Тіло українського захисника було поховане у місті Дніпрі на кладовищі військовослужбовців Збройних сил України, які загинули під час проходження служби у зоні бойових дій. Сьогодні мужнього захисника Максима Дітмана з усіма військовими почестями поховали на рідній Маневиччині.
З портрета із чорною стрічкою присутнім усміхався молодий чоловік, який будував плани на майбутнє, вдихав кожну мить життя, мріяв, кохав… Жив з вірою у Перемогу і наближав її ціною власного життя.
Поруч із труною – жінки в чорній тузі. Мама, яка втратила у цій страшній війні єдиного сина, кохана дружина, яка залишилася без надійної чоловічої опори та підтримки… Маленька донечка, яка буде пам’ятати свого тата-Героя тільки зі світлин та відео.
Траурна церемонія прощання та літургія за загиблим відбулася у храмі Святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії. Щемливі звуки духового оркестру на кладовищі пронизували повітря, в очах рідних, друзів, побратимів, маневичан гіркі сльози і жменька землі від кожного з присутніх.
На Алеї Героїв над гранітними пам’ятниками майорять синьо-жовті стяги. Багато стягів. Вже багато… Ціна незалежності, перемоги та звільнення українських земель від ворожої навали окупантів дуже висока – щоденно у боях гинуть найкращі сини та доньки української держави.
«У молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять вірного сина України. Світла шана захиснику за його самовідданість та хоробрість. Щирі співчуття рідним та близьким», - зазначили у селищній раді.
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