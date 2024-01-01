На Волині поховали снайпера, який півтора року вважався зниклим безвісти

У містечку Маневичі на Волині громада попрощалася з полеглим ГероємПро це у фейсбуці інформує Маневицька селищна рада.В журбі та скорботі сьогодні схилили голови жителі громади, проводжаючи в останню земну дорогу молодого земляка, відважного воїна, який загинув гідно виконуючи свій військовий обов’язок від рук ненависних загарбників.29-річний снайпер розвідувального взводу десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Дітман Максим Юрійович з початку травня 2022 року мужньо відстоював незалежність Батьківщини. У липні 2022 року виконуючи бойове завдання на Луганщині, боронячи Україну від військової агресії росії,Довгий час Максим рахувався безвісти зниклим. Тіло українського захисника було поховане у місті Дніпрі на кладовищі військовослужбовців Збройних сил України, які загинули під час проходження служби у зоні бойових дій. Сьогодні мужнього захисника Максима Дітмана з усіма військовими почестями поховали на рідній Маневиччині.З портрета із чорною стрічкою присутнім усміхався молодий чоловік, який будував плани на майбутнє, вдихав кожну мить життя, мріяв, кохав… Жив з вірою у Перемогу і наближав її ціною власного життя.Поруч із труною – жінки в чорній тузі. Мама, яка втратила у цій страшній війні єдиного сина, кохана дружина, яка залишилася без надійної чоловічої опори та підтримки… Маленька донечка, яка буде пам’ятати свого тата-Героя тільки зі світлин та відео.Траурна церемонія прощання та літургія за загиблим відбулася у храмі Святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії. Щемливі звуки духового оркестру на кладовищі пронизували повітря, в очах рідних, друзів, побратимів, маневичан гіркі сльози і жменька землі від кожного з присутніх.На Алеї Героїв над гранітними пам’ятниками майорять синьо-жовті стяги. Багато стягів. Вже багато… Ціна незалежності, перемоги та звільнення українських земель від ворожої навали окупантів дуже висока – щоденно у боях гинуть найкращі сини та доньки української держави.«У молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять вірного сина України. Світла шана захиснику за його самовідданість та хоробрість. Щирі співчуття рідним та близьким», - зазначили у селищній раді.