Зупинилося серце відомого лікаря з Нововолинська
Сьогодні, 18:13
На 65-му році життя відійшов у засвіти лікар-травматолог Володимир Булах із Нововолинська.
Про це фейсбуці інформує Нововолинська міська клінічна лікарня.
Володимир Булах 30 років працював лікарем ортопедом-травматологом КНП «НЦМЛ», 14 з яких - на посаді завідуючого травматологічним відділенням.
«Володимир Михайлович вніс неабиякий вклад у розвиток Нововолинської лікарні, був вчителем та наставником. Вічна памʼять! Приносимо щирі співчуття рідним!» - йдеться у повідомленні.
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Про це фейсбуці інформує Нововолинська міська клінічна лікарня.
Володимир Булах 30 років працював лікарем ортопедом-травматологом КНП «НЦМЛ», 14 з яких - на посаді завідуючого травматологічним відділенням.
«Володимир Михайлович вніс неабиякий вклад у розвиток Нововолинської лікарні, був вчителем та наставником. Вічна памʼять! Приносимо щирі співчуття рідним!» - йдеться у повідомленні.
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