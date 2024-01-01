Зупинилося серце відомого лікаря з Нововолинська

Володимир Булах із Нововолинська.



Про це фейсбуці інформує Нововолинська міська клінічна лікарня.



Володимир Булах 30 років працював лікарем ортопедом-травматологом КНП «НЦМЛ», 14 з яких - на посаді завідуючого травматологічним відділенням.



«Володимир Михайлович вніс неабиякий вклад у розвиток Нововолинської лікарні, був вчителем та наставником. Вічна памʼять! Приносимо щирі співчуття рідним!» - йдеться у повідомленні.



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