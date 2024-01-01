Зупинилося серце відомого лікаря з Нововолинська

Зупинилося серце відомого лікаря з Нововолинська
На 65-му році життя відійшов у засвіти лікар-травматолог Володимир Булах із Нововолинська.

Про це фейсбуці інформує Нововолинська міська клінічна лікарня.

Володимир Булах 30 років працював лікарем ортопедом-травматологом КНП «НЦМЛ», 14 з яких - на посаді завідуючого травматологічним відділенням.

«Володимир Михайлович вніс неабиякий вклад у розвиток Нововолинської лікарні, був вчителем та наставником. Вічна памʼять! Приносимо щирі співчуття рідним!» - йдеться у повідомленні.

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Теги: смерть, Волинь
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