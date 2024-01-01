У Луцьку вшанували добровольців

У Луцьку вшанували добровольців
У Луцьку сьогодні, 14 березня, відбулися пам’ятні заходи із нагоди Дня українського добровольця.

Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.

Сьогодні, 14 березня, перший заступник начальника ГУ ДСНС області Сергій Демидюк взяв участь у пам’ятних заходах до Дня українського добровольця.
У Луцьку вшанували добровольців

Цього дня в Україні вшановують людей, які, не будучи військовими, взяли до рук зброю, щоб дати відсіч російському окупанту.
У Луцьку вшанували добровольців

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У Луцьку вшанували добровольців

Учасники заходу поклали квіти до пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні - Загинули за Єдність України» на Театральному майдані.
У Луцьку вшанували добровольців
У Луцьку вшанували добровольців
У Луцьку вшанували добровольців

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Теги: вшанування, Волинь
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