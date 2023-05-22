Обірвалося життя воїна з Волині Леоніда Літвінчука

Обірвалося життя воїна з Волині Леоніда Літвінчука
Обірвалося життя ще одного воїна з Волині. Жахлива звістка прийшла у Любешівську громаду.

Про це повідомив очільник громади Олег Кух.

"Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким з приводу смерті солдата ЛІТВИНЧУКА ЛЕОНІДА ЛЕОНІДОВИЧА, 1972 року народження, жителя смт Любешів", - йдеться у дописі голови громади.

Життя військовослужбовця обірвалося у Володимирі 13 березня 2024 року.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна.

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Теги: Волинь, Любешів, смерть, війна, військовослужбовець
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