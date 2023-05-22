Обірвалося життя воїна з Волині Леоніда Літвінчука
Сьогодні, 20:34
Обірвалося життя ще одного воїна з Волині. Жахлива звістка прийшла у Любешівську громаду.
Про це повідомив очільник громади Олег Кух.
"Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким з приводу смерті солдата ЛІТВИНЧУКА ЛЕОНІДА ЛЕОНІДОВИЧА, 1972 року народження, жителя смт Любешів", - йдеться у дописі голови громади.
Життя військовослужбовця обірвалося у Володимирі 13 березня 2024 року.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив очільник громади Олег Кух.
"Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким з приводу смерті солдата ЛІТВИНЧУКА ЛЕОНІДА ЛЕОНІДОВИЧА, 1972 року народження, жителя смт Любешів", - йдеться у дописі голови громади.
Життя військовослужбовця обірвалося у Володимирі 13 березня 2024 року.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Швидку» викликали діти: 48-річна волинянка народила вдома
Сьогодні, 21:57
Обірвалося життя воїна з Волині Леоніда Літвінчука
Сьогодні, 20:34
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 березня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку вшанували добровольців
Сьогодні, 19:14