Обірвалося життя воїна з Волині Леоніда Літвінчука





Про це повідомив очільник громади Олег Кух.



"Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким з приводу смерті солдата ЛІТВИНЧУКА ЛЕОНІДА ЛЕОНІДОВИЧА, 1972 року народження, жителя смт Любешів", - йдеться у дописі голови громади.



Життя військовослужбовця обірвалося у Володимирі 13 березня 2024 року.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Обірвалося життя ще одного воїна з Волині. Жахлива звістка прийшла у Любешівську громаду.Про це повідомив очільник громади"Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким з приводу смерті солдата, 1972 року народження, жителя смт Любешів", - йдеться у дописі голови громади.Життя військовослужбовця обірвалося у Володимирі 13 березня 2024 року.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна.

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