«Швидку» викликали діти: 48-річна волинянка народила вдома
Сьогодні, 21:57
У Ковельському районі медики швидкої прибули ввечері 14 березня за викликом до 48-річної породіллі.
Про це повідомляє ІА Волинські новини.
За попередньою інформацією, жінка ще в обід народила хлопчика, проте терміну вагітності не знала,
Коли її діти прийшли додому, то викликали швидку.
Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, матір і дитину доставили до Ковельського пологового будинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє ІА Волинські новини.
За попередньою інформацією, жінка ще в обід народила хлопчика, проте терміну вагітності не знала,
Коли її діти прийшли додому, то викликали швидку.
Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, матір і дитину доставили до Ковельського пологового будинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Швидку» викликали діти: 48-річна волинянка народила вдома
Сьогодні, 21:57
Обірвалося життя воїна з Волині Леоніда Літвінчука
Сьогодні, 20:34
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 березня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку вшанували добровольців
Сьогодні, 19:14