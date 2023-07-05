«Швидку» викликали діти: 48-річна волинянка народила вдома





Про це повідомляє



За попередньою інформацією, жінка ще в обід народила хлопчика, проте терміну вагітності не знала,



Коли її діти прийшли додому, то викликали швидку.



Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, матір і дитину доставили до Ковельського пологового будинку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковельському районі медики швидкої прибули ввечері 14 березня за викликом до 48-річної породіллі.Про це повідомляє ІА Волинські новини За попередньою інформацією, жінка ще в обід народила хлопчика, проте терміну вагітності не знала,Коли її діти прийшли додому, то викликали швидку.Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, матір і дитину доставили до Ковельського пологового будинку.

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