«Швидку» викликали діти: 48-річна волинянка народила вдома

«Швидку» викликали діти: 48-річна волинянка народила вдома
У Ковельському районі медики швидкої прибули ввечері 14 березня за викликом до 48-річної породіллі.

Про це повідомляє ІА Волинські новини.

За попередньою інформацією, жінка ще в обід народила хлопчика, проте терміну вагітності не знала,

Коли її діти прийшли додому, то викликали швидку.

Як повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, матір і дитину доставили до Ковельського пологового будинку.

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Теги: Волинь, пологи, Ковельщина
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