На Донеччині з 23 березня почнеться евакуація населення у Рівненську та Волинську області

На Донеччині з 23 березня почнеться евакуація населення у Рівненську та Волинську області
У Донецькій області з 23 березня почнеться евакуація місцевого населення у Рівненську та Волинську області.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Донецька ОВА з посиланням на інформацію, яка прозвучала на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану під головуванням віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

«Керівництво Рівненської та Волинської ОДА доповіли про готовність прийняти евакуйоване цивільне населення з Донецької області, зокрема з визначенням конкретних місць розташування… Евакуація в зазначені регіони розпочнеться 23 березня», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця інформація дасть можливість евакуйованим громадянам наперед знати, які умови для проживання їх очікують.

Особливу увагу зосередили на адаптації дітей, маломобільного населення та людей з інвалідністю, підкреслили в Донецькій ОВА.

Як повідомлялося, від початку повномасштабного вторгнення РФ в безпечні регіони з Донецької області евакуйовано понад 1 млн 350 тис. населення, з них понад 164 тис. дітей.

Евакуація людей з Донеччини, яка відбувається за сприяння Донецької обласної адміністрації, в основному була до п'яти областей - це Кіровоградська, Тернопільська, Черкаська, Закарпатська та Житомирська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, евакуація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині поховали снайпера, який півтора року вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 17:19
Нагородили добровольця, який нині вчителює на Волині
Сьогодні, 17:06
На Донеччині з 23 березня почнеться евакуація населення у Рівненську та Волинську області
Сьогодні, 16:50
Погуляйко показав, як укріплюють кордон із білоруссю
Сьогодні, 16:33
На Волині попрощалися з Героєм Максимом Бірюковим
Сьогодні, 16:17
Схожі новини
На Волині попрощалися з Героєм Максимом Бірюковим На Волині попрощалися з Героєм Максимом Бірюковим
Сьогодні, 16:17
Завтра у Луцькому районі прощатимуться з Героєм Олександром Літвінцовим Завтра у Луцькому районі прощатимуться з Героєм Олександром Літвінцовим
Сьогодні, 09:45
На Волинь «На щиті» повертається Герой Максим Дітман, який був похований у Дніпрі На Волинь «На щиті» повертається Герой Максим Дітман, який був похований у Дніпрі
13 березень, 15:30
У Луцьку завтра прощатимуться з Героєм Дмитром Струком У Луцьку завтра прощатимуться з Героєм Дмитром Струком
13 березень, 12:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині поховали снайпера, який півтора року вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 17:19
 0
Нагородили добровольця, який нині вчителює на Волині
Сьогодні, 17:06
 0
На Донеччині з 23 березня почнеться евакуація населення у Рівненську та Волинську області
Сьогодні, 16:50
 0
Погуляйко показав, як укріплюють кордон із білоруссю
Сьогодні, 16:33
 0
Шини: ваш шлях до безпечної та комфортної їзди*
Сьогодні, 16:28
 0
Медіа
відео
1/8