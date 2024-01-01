На Донеччині з 23 березня почнеться евакуація населення у Рівненську та Волинську області





Як передає Ірини Верещук.



«Керівництво Рівненської та Волинської ОДА доповіли про готовність прийняти евакуйоване цивільне населення з Донецької області, зокрема з визначенням конкретних місць розташування… Евакуація в зазначені регіони розпочнеться 23 березня», - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що ця інформація дасть можливість евакуйованим громадянам наперед знати, які умови для проживання їх очікують.



Особливу увагу зосередили на адаптації дітей, маломобільного населення та людей з інвалідністю, підкреслили в Донецькій ОВА.



Як повідомлялося, від початку повномасштабного вторгнення РФ в безпечні регіони з Донецької області евакуйовано понад 1 млн 350 тис. населення, з них понад 164 тис. дітей.



Евакуація людей з Донеччини, яка відбувається за сприяння Донецької обласної адміністрації, в основному була до п'яти областей - це Кіровоградська, Тернопільська, Черкаська, Закарпатська та Житомирська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Донецькій області з 23 березня почнеться евакуація місцевого населення у Рівненську та Волинську області.Як передає Укрінформ , про це повідомила Донецька ОВА з посиланням на інформацію, яка прозвучала на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану під головуванням віцепрем’єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України«Керівництво Рівненської та Волинської ОДА доповіли про готовність прийняти евакуйоване цивільне населення з Донецької області, зокрема з визначенням конкретних місць розташування… Евакуація в зазначені регіони розпочнеться 23 березня», - йдеться у повідомленні.Зазначається, що ця інформація дасть можливість евакуйованим громадянам наперед знати, які умови для проживання їх очікують.Особливу увагу зосередили на адаптації дітей, маломобільного населення та людей з інвалідністю, підкреслили в Донецькій ОВА.Як повідомлялося, від початку повномасштабного вторгнення РФ в безпечні регіони з Донецької області евакуйовано понад 1 млн 350 тис. населення, з них понад 164 тис. дітей.Евакуація людей з Донеччини, яка відбувається за сприяння Донецької обласної адміністрації, в основному була до п'яти областей - це Кіровоградська, Тернопільська, Черкаська, Закарпатська та Житомирська.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію