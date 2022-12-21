Волиньрада хоче проконтролювати, чи розривають договори оренди храмів із МП
Сьогодні, 14:30
Депутати Волинської облради підтримали задум створити робочу групу з представників різних фракцій, аби забезпечити контроль над виконанням рішень стосовно розірвання договорів оренди культових споруд з УПЦ МП.
Таке рішення було ухвалене під час сесії Волинської облради, - пише ВолиньUA.
Депутати підтримали ідею створити робочу групу, до якої мають увійти усі представники від кожної фракції. Група має проконтролювати виконання Волинською ОДА рішень обласної ради стосовно розірвання договорів оренди культових споруд з УПЦ московського патріархату.
Також депутати хочуть заслухати персональний звіт з цього питання голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка.
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Таке рішення було ухвалене під час сесії Волинської облради, - пише ВолиньUA.
Депутати підтримали ідею створити робочу групу, до якої мають увійти усі представники від кожної фракції. Група має проконтролювати виконання Волинською ОДА рішень обласної ради стосовно розірвання договорів оренди культових споруд з УПЦ московського патріархату.
Також депутати хочуть заслухати персональний звіт з цього питання голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка.
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