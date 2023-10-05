На Волині росіянин, який воював на боці України, змушений жити в машині

На Волині росіянин, який воював на боці України, змушений жити в машині
Громадянин Росії, який воював на боці України у складі легіону «Свобода Росії», місяць проживав просто в автомобілі на території лікарні на Волині.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинська облрада.

Депутат облради Віктор Дудечко звернувся із запитом до управління Державної міграційної служби у Волинської області.

Він зазначає, що на території Локачинської лікарні просто в автомобілі місяць проживав громадянин росії, який воював у складі легіону «Свобода Росії». За станом здоров’я він був демобілізований, однак не може отримати посвідки на проживання в Україні, а отже й жодної соціальної допомоги.

«Це не поодинокий випадок, тому потрібно передбачити особливий статус для таких осіб, адже ці люди воювали за інтереси України», - підкреслив голова обласної ради Григорій Недопад.

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Теги: соціальні послуги, Волинь
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