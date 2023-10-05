На Волині росіянин, який воював на боці України, змушений жити в машині

Громадянин Росії, який воював на боці України у складі легіону «Свобода Росії», місяць проживав просто в автомобілі на території лікарні на Волині.Про це у фейсбуці повідомляє Волинська облрада.Депутат облрадизвернувся із запитом до управління Державної міграційної служби у Волинської області.Він зазначає, що на території Локачинської лікарні просто в автомобілі місяць проживав громадянин росії, який. За станом здоров’я він був демобілізований, однак не може отримати посвідки на проживання в Україні, а отже й жодної соціальної допомоги.«Це не поодинокий випадок, тому потрібно передбачити особливий статус для таких осіб, адже ці люди воювали за інтереси України», - підкреслив голова обласної ради