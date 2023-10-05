На Волині росіянин, який воював на боці України, змушений жити в машині
Сьогодні, 16:47
Громадянин Росії, який воював на боці України у складі легіону «Свобода Росії», місяць проживав просто в автомобілі на території лікарні на Волині.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинська облрада.
Депутат облради Віктор Дудечко звернувся із запитом до управління Державної міграційної служби у Волинської області.
Він зазначає, що на території Локачинської лікарні просто в автомобілі місяць проживав громадянин росії, який воював у складі легіону «Свобода Росії». За станом здоров’я він був демобілізований, однак не може отримати посвідки на проживання в Україні, а отже й жодної соціальної допомоги.
«Це не поодинокий випадок, тому потрібно передбачити особливий статус для таких осіб, адже ці люди воювали за інтереси України», - підкреслив голова обласної ради Григорій Недопад.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє Волинська облрада.
Депутат облради Віктор Дудечко звернувся із запитом до управління Державної міграційної служби у Волинської області.
Він зазначає, що на території Локачинської лікарні просто в автомобілі місяць проживав громадянин росії, який воював у складі легіону «Свобода Росії». За станом здоров’я він був демобілізований, однак не може отримати посвідки на проживання в Україні, а отже й жодної соціальної допомоги.
«Це не поодинокий випадок, тому потрібно передбачити особливий статус для таких осіб, адже ці люди воювали за інтереси України», - підкреслив голова обласної ради Григорій Недопад.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На оновлення майстерень училищ Волині виділили 26 мільйонів
Сьогодні, 17:26
На Волині росіянин, який воював на боці України, змушений жити в машині
Сьогодні, 16:47
⚡️Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 16:10