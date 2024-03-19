Німеччина підготувала новий пакет допомоги для України на 500 млн євро

Німеччина підготувала новий пакет допомоги для України на 500 млн євро
Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий пакет допомоги Україні на 500 млн євро, який включатиме 10 тисяч артилерійських снарядів.

Про це повідомляє видання Tagesschau з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини під час спілкування зі ЗМІ в рамках зустрічі "Рамштайн", пише LB.ua.

Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги для України зі снарядами зі складів Бундесверу та бронетехнікою на суму 500 млн євро.

"Це німецький пакет", — сказав Пісторіус журналістам.

За словами міністра оборони, новий пакет допомоги включатиме 10 тис. артилерійських снарядів, 100 одиниць бронемашин для піхоти та 100 одиниць транспортних автомобілів.

Раніше повідомлялося, що Борис Пісторіус анонсував пакет допомоги для України перед зустріччю в форматі "Рамштайн" журналістам Радіо Свободи. Тоді він зазначив, що є прогрес у напрямку боєприпасів, зокрема, завдяки ініціативі Чехії.

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Теги: Росія, Україна, війна
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