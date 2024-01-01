Екс-прикордоннику з Волині за переправлення ухилянтів умовний термін замінили на штраф

Екс-прикордоннику з Волині за переправлення ухилянтів умовний термін замінили на штраф
У 2022 році на Волині затримали інспектора прикордонної служби Віталія Бевза та колишнього прикордонника Сергія Кацевича. За повідомленням правоохоронців, вони налагодили схему переправлення за кордон військовозобов’язаних чоловіків. Бевз під час судів відправився служити на схід України. Кацевичу дали п’ять років за ґратами з іспитовим терміном. Втім, нещодавно це покарання змінили – призначили 51 тисячу гривень штрафу

Про це пише Сила правди з посиланням на вирок Волинського апеляційного суду.

Як стверджувало слідство, у вересні 2022-го до інспектора прикордонної служби Віталія Бевза звернулася знайома, яка хотіла отримати консультацію щодо особливостей виїзду чоловіків за кордон в умовах воєнного стану. На це інспектор нібито повідомив, що за 500 доларів допоможе потрапити за кордон через систему «Шлях», а за 10 тисяч доларів – пропустить без жодних юридичних підстав. Жінка вирішила звернутися до правоохоронців і у співпраці з ними продовжила спілкування з прикордонником. Йому згодом розповіла, що «послуга» потрібна для чоловіка, який хоче виїхати до Польщі.

Потенційного ухилянта внесли до системи «Шлях». 5 листопада 2022 року він перетнув кордон із Польщею через пункт пропуску «Устилуг-Зосин» у Волинській області. Наступного дня Віталій Бевз, за даними слідства, отримав 500 доларів США. За цією ж схемою він одержав ще тисячу доларів за двох наступних втікачів.

У листопаді 2022-го інспектора попросили переправити з України ще одного військовозобов’язаного, а Бевз залучив до цієї справи спільника — колишнього прикордонника Сергія Кацевича. З нового «клієнта» вони запросили 6 тисяч доларів США. За ці гроші чоловікові обіцяли надати вантажівку та пропустити через кордон ніби водія, який працює на підприємця.

Після того як ухилянт перетнув кордон у пункті пропуску «Устилуг- Зосин», Сергій Кацевич отримав гроші, які мав розділити з Віталієм Бевзом. Надалі обох затримали, а у лютому 2023-го почали судити.

Під час судового розгляду Віталія Бевза направили у відрядження до Краматорська для виконання бойового завдання. Тож суд зупинив розгляд справи щодо нього до звільнення з військової служби.

Сергій Кацевич у суді свою вину повністю визнав. Луцький міськрайонний суд врахував, що він раніше не був судимий, має інвалідність другої групи та переніс два інсульти. 13 листопада 2023-го колишньому прикордоннику призначили п’ять років за ґратами та посадові обмеження на три роки, але замінили покарання на три роки іспитового строку.

Прокуратура намагалася оскаржити цей вирок у Волинському апеляційному суді та вимагала для Кацевича сім років тюрми з конфіскацією майна та посадовими обмеженнями на три роки. Втім колишній прикордонник заявив, що шкодує про те, що вчинив, а суд зазначив, що він не був організатором схеми. 14 лютого 2024 року Волинський апеляційний суд змінив для нього покарання: Сергію Кацевичу призначили 51 тисячу гривень штрафу та три роки посадових обмежень.

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Теги: суд, вирок
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