На оновлення майстерень училищ Волині виділили 26 мільйонів

На оновлення майстерень училищ Волині виділили 26 мільйонів
У трьох закладах професійної освіти Волині оновлять майстерні. На ці потреби скерують 26 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Волинська ОВА у фейсбуці.

Міністерство освіти і науки України визначило перші 72 профтехи, де навчатимуть професій для відбудови країни, три з них – волинські. Зокрема, навчальні заклади області отримають 26,1 мільйона гривень державних коштів на оновлення приміщень у межах проєкту #100майстерень.

А саме:

• Володимир-Волинський центр професійної освіти;
• Луцьке вище професійне училище;
• Луцьке вище професійне училище будівництва та архітектури.



Уже наприкінці весни у закладах розпочнуть масштабні оновлення приміщень, а в наступному навчальному році в них зможуть здобувати освіту всі охочі. До фінансування на ремонт майстерень, окрім державних коштів профтехи залучатимуть й кошти партнерів.

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Нагадаємо, метою проєкту #100майстерень є оновлення майстерень закладів професійної освіти, які допоможуть учням ефективно і якісно навчатися найбільш потрібних професій для країни.

Вигляд майбутніх майстерень розробить МОН спільно з урбан-бюро «BigCityLab». Це дасть змогу зробити приміщення інноваційними, технологічними та зручними для навчання. Також спільно з дизайн-бюро «Spiilkа» МОН оновить дизайн сайтів профтехів.

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Теги: освіта, Волинь
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