На оновлення майстерень училищ Волині виділили 26 мільйонів
Сьогодні, 17:26
У трьох закладах професійної освіти Волині оновлять майстерні. На ці потреби скерують 26 мільйонів гривень.
Про це повідомляє Волинська ОВА у фейсбуці.
Міністерство освіти і науки України визначило перші 72 профтехи, де навчатимуть професій для відбудови країни, три з них – волинські. Зокрема, навчальні заклади області отримають 26,1 мільйона гривень державних коштів на оновлення приміщень у межах проєкту #100майстерень.
А саме:
• Володимир-Волинський центр професійної освіти;
• Луцьке вище професійне училище;
• Луцьке вище професійне училище будівництва та архітектури.
Уже наприкінці весни у закладах розпочнуть масштабні оновлення приміщень, а в наступному навчальному році в них зможуть здобувати освіту всі охочі. До фінансування на ремонт майстерень, окрім державних коштів профтехи залучатимуть й кошти партнерів.
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Нагадаємо, метою проєкту #100майстерень є оновлення майстерень закладів професійної освіти, які допоможуть учням ефективно і якісно навчатися найбільш потрібних професій для країни.
Вигляд майбутніх майстерень розробить МОН спільно з урбан-бюро «BigCityLab». Це дасть змогу зробити приміщення інноваційними, технологічними та зручними для навчання. Також спільно з дизайн-бюро «Spiilkа» МОН оновить дизайн сайтів профтехів.
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Про це повідомляє Волинська ОВА у фейсбуці.
Міністерство освіти і науки України визначило перші 72 профтехи, де навчатимуть професій для відбудови країни, три з них – волинські. Зокрема, навчальні заклади області отримають 26,1 мільйона гривень державних коштів на оновлення приміщень у межах проєкту #100майстерень.
А саме:
• Володимир-Волинський центр професійної освіти;
• Луцьке вище професійне училище;
• Луцьке вище професійне училище будівництва та архітектури.
Уже наприкінці весни у закладах розпочнуть масштабні оновлення приміщень, а в наступному навчальному році в них зможуть здобувати освіту всі охочі. До фінансування на ремонт майстерень, окрім державних коштів профтехи залучатимуть й кошти партнерів.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: ЗМІ: У гуртожитку луцького ВПУ – кепські умови та «благодійні» внески
Нагадаємо, метою проєкту #100майстерень є оновлення майстерень закладів професійної освіти, які допоможуть учням ефективно і якісно навчатися найбільш потрібних професій для країни.
Вигляд майбутніх майстерень розробить МОН спільно з урбан-бюро «BigCityLab». Це дасть змогу зробити приміщення інноваційними, технологічними та зручними для навчання. Також спільно з дизайн-бюро «Spiilkа» МОН оновить дизайн сайтів профтехів.
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