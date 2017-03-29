ЗМІ: У гуртожитку луцького ВПУ – кепські умови та «благодійні» внески
Сьогодні, 17:46
У Луцьку студенти вищого професійного училища скаржаться на умови проживання у гуртожитку.
Про це повідомляє Конкурент.
За словами підлітків, вони при заселенні здавали по 1000 гривень у благодійний фонд. Проте куди йдуть ці кошти ніхто не знає. Адже стіни в гуртожитку знищені, двері подекуди без ручок, вбиральні старі й брудні. Студенти купують за власний кошт навіть лампочки у секції.
«Стіни кімнат потребують ремонту, вхідні двері в деяких випадках взагалі позбавлені ручок, санітарні умови у туалетах залишають бажати кращого, матраци в кімнатах залишилися не заміненими та брудними, а штори подерті та не здатні виконувати свою основну функцію! Ще однією проблемою є практика збирання комендантом гуртожитку плати у розмірі 1000 гривень за заселення в кімнату з такими не прийнятними умовами. Гроші, які студенти платять, надходять на благодійний фонд підтримки саме цього вищого професійного училища, а не витрачаються на поліпшення умов проживання студентів. Виникає питання, чому комендант обіцяє провести ремонт щороку, але студентам доводиться витрачати власні кошти та власні сили на косметичний ремонт кімнат?», – йдеться у дописі у фейсбуці.
Директор Луцького вищого професійного училища Володимир Романюк запевняє, що відхрещується від того благодійного фонду. За його словами, через цей благодійний фонд постраждали вже два директори. Додає, що стан гуртожитку контролює комендант, адміністрація, заступник з виховної роботи і сам директор.
«В мене є загальний фонд і спецфонд. Тими ми розпоряджаємось», – сказав Володимир Романюк.
Заступниця директора щодо благодійного внеску студентами зазначає, що адміністрація до цих коштів ніякого відношення немає, всі питання до Благодійного фонду. Поточні ремонти у гуртожитках робить адміністрація. Також додала, що стан гуртожитків контролюють регулярно.
«Якщо це відбувається коштом навчального закладу чи благодійного фонду, тоді ми звертаємось до благодійного фонду з метою підтримки. Ми регулярно контролюємо стан гуртожитку. Якщо в якійсь кінаті там зняли відео та спеціально це поширили з умовою якогось піару, щоб розповсюдити якусь дезінформацію...», – зазначила заступниця.
Володимир Романюк щодо цього відео каже, що це може бути зроблено спеціально.
«Я зараз в судових розборках є. Ми скоротили вихователя, і цей вихователь подав в суд за те, що ми скоротили його. Він працював довгий час. Я думаю, що він може бути причетний до цієї постановки, яка там відбулась», – сказав директор.
За словами адміністрації, відповідальність за гуртожиток вони несуть, але до благодійного фонду не мають ніякого відношення. Також кажуть, що дітей ніхто не змушує платити гроші.
Заступниця наголошує, що проживання у гуртожитку безкоштовне, але благодійний фонд пропонує внесок.
«Якщо вони не проти, то вони здають. Адміністрація до цього відношення не має», – каже заступниця.
Пані комендант заперечувала наявність поганих умов у гуртожитку.
«В нас матраців грубих немає. Може нам його хтось підложив. В нас тонкі ватяні матраци. Жовтого кольору, рябого», – сказала вона.
Студентка Вікторія показала свою кімнату в гуртожитку. На прохання журналістів показати матрац – адміністрація відмовила. Дівчина підтвердила факт здачі благодійного внеску у 1000 гривень під час заселення.
Хлопці, що живуть у секції 260, також зазначили, що вони вносили благодійний внесок. Запевнять: усе – по бажанню.
Комендант каже, що всі кошти йдуть на рахунок благодійного фонду.
«Сироти не платять. Всі платили по 1000 гривень. Це великі кошти? За ці кошти будем зміцнювати нашу матеріальну базу. За них ми нічого ще не придбали», – розповідає комендантка.
З відкритих джерел відомо, що цей благодійний фонд створили у 2001 році. У 2017 фонд став неприбутковим, а благодійним. Представницею фонду є Вікторія Ярмолюк, а також кілька членів цього фонду. Щодо фінансової звітності, за словами журналістів, йдеться лише за 2020 рік, і за рік дохід склав 6200 гривень.
Після візиту журналістів з ними зв'язались мешканці гуртожитку. Розповіли, що їх змушують мовчати про умови проживання та кошти, які здають до цього фонду.
Про це повідомляє Конкурент.
За словами підлітків, вони при заселенні здавали по 1000 гривень у благодійний фонд. Проте куди йдуть ці кошти ніхто не знає. Адже стіни в гуртожитку знищені, двері подекуди без ручок, вбиральні старі й брудні. Студенти купують за власний кошт навіть лампочки у секції.
«Стіни кімнат потребують ремонту, вхідні двері в деяких випадках взагалі позбавлені ручок, санітарні умови у туалетах залишають бажати кращого, матраци в кімнатах залишилися не заміненими та брудними, а штори подерті та не здатні виконувати свою основну функцію! Ще однією проблемою є практика збирання комендантом гуртожитку плати у розмірі 1000 гривень за заселення в кімнату з такими не прийнятними умовами. Гроші, які студенти платять, надходять на благодійний фонд підтримки саме цього вищого професійного училища, а не витрачаються на поліпшення умов проживання студентів. Виникає питання, чому комендант обіцяє провести ремонт щороку, але студентам доводиться витрачати власні кошти та власні сили на косметичний ремонт кімнат?», – йдеться у дописі у фейсбуці.
Директор Луцького вищого професійного училища Володимир Романюк запевняє, що відхрещується від того благодійного фонду. За його словами, через цей благодійний фонд постраждали вже два директори. Додає, що стан гуртожитку контролює комендант, адміністрація, заступник з виховної роботи і сам директор.
«В мене є загальний фонд і спецфонд. Тими ми розпоряджаємось», – сказав Володимир Романюк.
Заступниця директора щодо благодійного внеску студентами зазначає, що адміністрація до цих коштів ніякого відношення немає, всі питання до Благодійного фонду. Поточні ремонти у гуртожитках робить адміністрація. Також додала, що стан гуртожитків контролюють регулярно.
«Якщо це відбувається коштом навчального закладу чи благодійного фонду, тоді ми звертаємось до благодійного фонду з метою підтримки. Ми регулярно контролюємо стан гуртожитку. Якщо в якійсь кінаті там зняли відео та спеціально це поширили з умовою якогось піару, щоб розповсюдити якусь дезінформацію...», – зазначила заступниця.
Володимир Романюк щодо цього відео каже, що це може бути зроблено спеціально.
«Я зараз в судових розборках є. Ми скоротили вихователя, і цей вихователь подав в суд за те, що ми скоротили його. Він працював довгий час. Я думаю, що він може бути причетний до цієї постановки, яка там відбулась», – сказав директор.
За словами адміністрації, відповідальність за гуртожиток вони несуть, але до благодійного фонду не мають ніякого відношення. Також кажуть, що дітей ніхто не змушує платити гроші.
Заступниця наголошує, що проживання у гуртожитку безкоштовне, але благодійний фонд пропонує внесок.
«Якщо вони не проти, то вони здають. Адміністрація до цього відношення не має», – каже заступниця.
Пані комендант заперечувала наявність поганих умов у гуртожитку.
«В нас матраців грубих немає. Може нам його хтось підложив. В нас тонкі ватяні матраци. Жовтого кольору, рябого», – сказала вона.
Студентка Вікторія показала свою кімнату в гуртожитку. На прохання журналістів показати матрац – адміністрація відмовила. Дівчина підтвердила факт здачі благодійного внеску у 1000 гривень під час заселення.
Хлопці, що живуть у секції 260, також зазначили, що вони вносили благодійний внесок. Запевнять: усе – по бажанню.
Комендант каже, що всі кошти йдуть на рахунок благодійного фонду.
«Сироти не платять. Всі платили по 1000 гривень. Це великі кошти? За ці кошти будем зміцнювати нашу матеріальну базу. За них ми нічого ще не придбали», – розповідає комендантка.
З відкритих джерел відомо, що цей благодійний фонд створили у 2001 році. У 2017 фонд став неприбутковим, а благодійним. Представницею фонду є Вікторія Ярмолюк, а також кілька членів цього фонду. Щодо фінансової звітності, за словами журналістів, йдеться лише за 2020 рік, і за рік дохід склав 6200 гривень.
Після візиту журналістів з ними зв'язались мешканці гуртожитку. Розповіли, що їх змушують мовчати про умови проживання та кошти, які здають до цього фонду.