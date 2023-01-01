У Нововолинську електросамокат збив 9-річну дитину
Сьогодні, 17:35
Неподалік школи у Нововолинську двоє осіб на електросамокаті здійснили наїзд на 9-річну дитину.
Про це повідомляє Буг.
Правоохоронці інформують, що навпроти ліцею №4 на пішохідній зоні двоє осіб, керуючи електросамокатом, здійснили наїзд на 9-річну дитину.
Дівчинка отримала тілесні ушкодження. Батьки дитини звернулись у лікарню, адже у потерпілої була підозра на струс головного мозку.
Окрім того, на вулиці Княгині Ольги було зареєстровано ДТП з чоловіком, який керував електросамокатом. Водій заїхав на проїзну частину та впав з транспортного засобу.
33-річного чоловіка госпіталізували до медзакладу з забоями та підозрою на струс головного мозку.
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Про це повідомляє Буг.
Правоохоронці інформують, що навпроти ліцею №4 на пішохідній зоні двоє осіб, керуючи електросамокатом, здійснили наїзд на 9-річну дитину.
Дівчинка отримала тілесні ушкодження. Батьки дитини звернулись у лікарню, адже у потерпілої була підозра на струс головного мозку.
Окрім того, на вулиці Княгині Ольги було зареєстровано ДТП з чоловіком, який керував електросамокатом. Водій заїхав на проїзну частину та впав з транспортного засобу.
33-річного чоловіка госпіталізували до медзакладу з забоями та підозрою на струс головного мозку.
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