У Нововолинську електросамокат збив 9-річну дитину





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Правоохоронці інформують, що навпроти ліцею №4 на пішохідній зоні двоє осіб, керуючи електросамокатом, здійснили наїзд на 9-річну дитину.



Дівчинка отримала тілесні ушкодження. Батьки дитини звернулись у лікарню, адже у потерпілої була підозра на струс головного мозку.



Окрім того, на вулиці Княгині Ольги було зареєстровано ДТП з чоловіком, який керував електросамокатом. Водій заїхав на проїзну частину та впав з транспортного засобу.



33-річного чоловіка госпіталізували до медзакладу з забоями та підозрою на струс головного мозку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Неподалік школи у Нововолинську двоє осіб на електросамокаті здійснили наїзд на 9-річну дитину.Про це повідомляє Буг Правоохоронці інформують, що навпроти ліцею №4 на пішохідній зоні двоє осіб, керуючи електросамокатом, здійснили наїзд на 9-річну дитину.Дівчинка отримала тілесні ушкодження. Батьки дитини звернулись у лікарню, адже у потерпілої була підозра на струс головного мозку.Окрім того, на вулиці Княгині Ольги було зареєстровано ДТП з чоловіком, який керував електросамокатом. Водій заїхав на проїзну частину та впав з транспортного засобу.33-річного чоловіка госпіталізували до медзакладу з забоями та підозрою на струс головного мозку.

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