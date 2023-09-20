Росія проводить розвідку енергооб’єктів України, – ГУР





Про це Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, пише Українська правда.



"В тому числі є інформація, що ворог проводить і розвідувальні заходи по енергетичній інфраструктурі, і загроза повторення терористичних атак існує", - йдеться в повідомленні.



За його словами, Україна посилено готується до такого сценарію. Він підкреслив, що не доводиться сподіватись, що країна-агресор відмовиться від планів атакувати енергетику.



"І ми повинні серйозно до цього ставитись. Як пересічні громадяни з точки зору підготовки до цього періоду і просто реагування на сигнали повітряної тривоги, так і, звичайно, Сили оборони. І така робота ведеться!" – підкреслив представник ГУР.



При цьому Юсов зазначив, що на сьогодні темпи виробництва ракетного озброєння у росії не дозволяють поповнювати його запаси на попередньому рівні. "Одна справа плани, друга справа, як реалізуються ці плани", - підкреслив він.



Він нагадав про наймасованішу атаку росіян, коли вони запустили по Україні одночасно 120 ракет. Зараз на таке окупанти неспроможні, але це загроза лишається. "Скільки би тих ракет не було звичайно їх треба збивати. І над цим робота буде вестись", - сказав представник ГУР.



Нагадаємо, щ 16 вересня у Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що очікують, що росія взимку

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські загарбники ведуть розвідку українських енергетичних об’єктів з метою подальших ударів, Сили оборони посилено готуються до таких дій агресора.Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборонив ефірі національного телемарафону, пише Українська правда."В тому числі є інформація, що ворог проводить і розвідувальні заходи по енергетичній інфраструктурі, і загроза повторення терористичних атак існує", - йдеться в повідомленні.За його словами, Україна посилено готується до такого сценарію. Він підкреслив, що не доводиться сподіватись, що країна-агресор відмовиться від планів атакувати енергетику."І ми повинні серйозно до цього ставитись. Як пересічні громадяни з точки зору підготовки до цього періоду і просто реагування на сигнали повітряної тривоги, так і, звичайно, Сили оборони. І така робота ведеться!" – підкреслив представник ГУР.При цьому Юсов зазначив, що на сьогодні темпи виробництва ракетного озброєння у росії не дозволяють поповнювати його запаси на попередньому рівні. "Одна справа плани, друга справа, як реалізуються ці плани", - підкреслив він.Він нагадав про наймасованішу атаку росіян, коли вони запустили по Україні одночасно 120 ракет. Зараз на таке окупанти неспроможні, але це загроза лишається. "Скільки би тих ракет не було звичайно їх треба збивати. І над цим робота буде вестись", - сказав представник ГУР.Нагадаємо, щ 16 вересня у Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що очікують, що росія взимку завдаватиме ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України, як і минулого року.

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