На Волині судили уродженку Запоріжжя, яка намагалась пронести наркотики у колонію





Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.



За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Камінь-Каширської окружної прокуратури суд визнав 43-річну уродженку міста Запоріжжя винуватою у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів, а також збуті наркотичних засобів у місця позбавлення волі у великих розмірах.



Нагадаємо, неодноразово судима, в тому числі за наркозлочини, жінка, яка у травні 2022 року звільнилася з місць несвободи, 2 грудня 2022 року намагалась пронести метадон у Маневицьку виправну колонію, де відбуває покарання її чоловік.



Перед тим, як надати довгострокове побачення, жінку оглянули працівники установи та виявили й вилучили 15 пакетиків із забороненою речовиною.



Суд призначив їй покарання у виді шести років позбавлення волі із конфіскацією майна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині уродженку Запоріжжя засудили до шести років позбавлення волі, яка намагалась пронести наркотики в Маневицьку колонію Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Камінь-Каширської окружної прокуратури суд визнав 43-річну уродженку міста Запоріжжя винуватою у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів, а також збуті наркотичних засобів у місця позбавлення волі у великих розмірах.Нагадаємо, неодноразово судима, в тому числі за наркозлочини, жінка, яка у травні 2022 року звільнилася з місць несвободи, 2 грудня 2022 року намагалась пронести метадон у Маневицьку виправну колонію, де відбуває покарання її чоловік.Перед тим, як надати довгострокове побачення, жінку оглянули працівники установи та виявили й вилучили 15 пакетиків із забороненою речовиною.Суд призначив їй покарання у виді шести років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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