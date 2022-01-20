На Волині судили уродженку Запоріжжя, яка намагалась пронести наркотики у колонію
Сьогодні, 16:10
На Волині уродженку Запоріжжя засудили до шести років позбавлення волі, яка намагалась пронести наркотики в Маневицьку колонію.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Камінь-Каширської окружної прокуратури суд визнав 43-річну уродженку міста Запоріжжя винуватою у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів, а також збуті наркотичних засобів у місця позбавлення волі у великих розмірах.
Нагадаємо, неодноразово судима, в тому числі за наркозлочини, жінка, яка у травні 2022 року звільнилася з місць несвободи, 2 грудня 2022 року намагалась пронести метадон у Маневицьку виправну колонію, де відбуває покарання її чоловік.
Перед тим, як надати довгострокове побачення, жінку оглянули працівники установи та виявили й вилучили 15 пакетиків із забороненою речовиною.
Суд призначив їй покарання у виді шести років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Камінь-Каширської окружної прокуратури суд визнав 43-річну уродженку міста Запоріжжя винуватою у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів, а також збуті наркотичних засобів у місця позбавлення волі у великих розмірах.
Нагадаємо, неодноразово судима, в тому числі за наркозлочини, жінка, яка у травні 2022 року звільнилася з місць несвободи, 2 грудня 2022 року намагалась пронести метадон у Маневицьку виправну колонію, де відбуває покарання її чоловік.
Перед тим, як надати довгострокове побачення, жінку оглянули працівники установи та виявили й вилучили 15 пакетиків із забороненою речовиною.
Суд призначив їй покарання у виді шести років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині судили уродженку Запоріжжя, яка намагалась пронести наркотики у колонію
Сьогодні, 16:10
Електронні декларації відкриють: Рада схвалила закон
Сьогодні, 14:57
Медіа