На Волині судили уродженку Запоріжжя, яка намагалась пронести наркотики у колонію

На Волині судили уродженку Запоріжжя, яка намагалась пронести наркотики у колонію
На Волині уродженку Запоріжжя засудили до шести років позбавлення волі, яка намагалась пронести наркотики в Маневицьку колонію.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Камінь-Каширської окружної прокуратури суд визнав 43-річну уродженку міста Запоріжжя винуватою у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів, а також збуті наркотичних засобів у місця позбавлення волі у великих розмірах.

Нагадаємо, неодноразово судима, в тому числі за наркозлочини, жінка, яка у травні 2022 року звільнилася з місць несвободи, 2 грудня 2022 року намагалась пронести метадон у Маневицьку виправну колонію, де відбуває покарання її чоловік.

Перед тим, як надати довгострокове побачення, жінку оглянули працівники установи та виявили й вилучили 15 пакетиків із забороненою речовиною.

Суд призначив їй покарання у виді шести років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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Теги: Волинь, наркотики, колонія
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