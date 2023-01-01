Розшукують жінку з Волині, яка ще у 2007 році поїхала на заробітки

Філик Валентину Василівну із міста Горохів.



Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.



Правоохоронці повідомляють, що, зі слів родичів зниклої, жінка ще у 2007 році поїхала на сезонні роботи та не повернулась. Де перебуває зараз - невідомо.



Просять громадян, яким відома будь-яка інформація про розшукувану жінку, повідомити поліцію за номерами телефонів: 0974388844 або 102.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські розшукують безвісти зниклу 58-річнуіз міста Горохів.Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.Правоохоронці повідомляють, що, зі слів родичів зниклої, жінка ще у 2007 році поїхала на сезонні роботи та не повернулась. Де перебуває зараз - невідомо.Просять громадян, яким відома будь-яка інформація про розшукувану жінку, повідомити поліцію за номерами телефонів: 0974388844 або 102.

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