Розшукують жінку з Волині, яка ще у 2007 році поїхала на заробітки
Сьогодні, 15:33
Поліцейські розшукують безвісти зниклу 58-річну Філик Валентину Василівну із міста Горохів.
Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
Правоохоронці повідомляють, що, зі слів родичів зниклої, жінка ще у 2007 році поїхала на сезонні роботи та не повернулась. Де перебуває зараз - невідомо.
Просять громадян, яким відома будь-яка інформація про розшукувану жінку, повідомити поліцію за номерами телефонів: 0974388844 або 102.
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Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
Правоохоронці повідомляють, що, зі слів родичів зниклої, жінка ще у 2007 році поїхала на сезонні роботи та не повернулась. Де перебуває зараз - невідомо.
Просять громадян, яким відома будь-яка інформація про розшукувану жінку, повідомити поліцію за номерами телефонів: 0974388844 або 102.
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