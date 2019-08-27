Електронні декларації відкриють: Рада схвалила закон

Верховна рада схвалила закон про е-декларування з урахуванням вето президента. Електронні декларації відкриють.Про це повідомляє нардепв Telegram.Нардепи ухвалили відповідне рішення на засіданні 20 вересня. Пропозицію президента підтримав 341 парламентар.Голосування за фракціями:• Слуга народу - 214;• Європейська солідарність - 22;• Батьківщина - 13;• Платформа за життя та мир - 18;• За майбутнє - 11;• Голос - 18;• Довіра - 17;• Відновлення України - 12;• позафракційні - 16.Зауважимо, що 5 вересня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт №9534, яким відновила декларування для чиновників, але без негайного відкриття реєстру (відповідну поправку депутати не підтримали).12 вересня пресслужба Зеленського повідомила, що він ветував закон.Обов’язкове декларування для чиновників було тимчасово зупинене в перші тижні повномасштабної війни Росії проти України.Ухвалення закону про відновлення декларування необхідне Україні для початку переговорів про вступ у ЄС, а також є «структурним маяком» у меморандумі з МВФ за програмою розширеного фінансування.