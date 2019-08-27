Електронні декларації відкриють: Рада схвалила закон
Сьогодні, 14:57
Верховна рада схвалила закон про е-декларування з урахуванням вето президента Володимира Зеленського. Електронні декларації відкриють.
Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
Нардепи ухвалили відповідне рішення на засіданні 20 вересня. Пропозицію президента підтримав 341 парламентар.
Голосування за фракціями:
• Слуга народу - 214;
• Європейська солідарність - 22;
• Батьківщина - 13;
• Платформа за життя та мир - 18;
• За майбутнє - 11;
• Голос - 18;
• Довіра - 17;
• Відновлення України - 12;
• позафракційні - 16.
Зауважимо, що 5 вересня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт №9534, яким відновила декларування для чиновників, але без негайного відкриття реєстру (відповідну поправку депутати не підтримали).
12 вересня пресслужба Зеленського повідомила, що він ветував закон.
Обов’язкове декларування для чиновників було тимчасово зупинене в перші тижні повномасштабної війни Росії проти України.
Ухвалення закону про відновлення декларування необхідне Україні для початку переговорів про вступ у ЄС, а також є «структурним маяком» у меморандумі з МВФ за програмою розширеного фінансування.
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Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
Нардепи ухвалили відповідне рішення на засіданні 20 вересня. Пропозицію президента підтримав 341 парламентар.
Голосування за фракціями:
• Слуга народу - 214;
• Європейська солідарність - 22;
• Батьківщина - 13;
• Платформа за життя та мир - 18;
• За майбутнє - 11;
• Голос - 18;
• Довіра - 17;
• Відновлення України - 12;
• позафракційні - 16.
Зауважимо, що 5 вересня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт №9534, яким відновила декларування для чиновників, але без негайного відкриття реєстру (відповідну поправку депутати не підтримали).
12 вересня пресслужба Зеленського повідомила, що він ветував закон.
Обов’язкове декларування для чиновників було тимчасово зупинене в перші тижні повномасштабної війни Росії проти України.
Ухвалення закону про відновлення декларування необхідне Україні для початку переговорів про вступ у ЄС, а також є «структурним маяком» у меморандумі з МВФ за програмою розширеного фінансування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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Електронні декларації відкриють: Рада схвалила закон
Сьогодні, 14:57
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