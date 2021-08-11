У Луцьку встановлюють особу чоловіка, який може бути причетним до криміналу. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють особу чоловіка, який може бути причетним до вчинення кримінальних правопорушень на території міста Луцька.



"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про цю особу, повідомити поліцію за номерами телефонів: (097)09-81-704, (099)769-06-85 або 102. Конфіденційність гарантуємо", - зазначають у поліції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку поліцейські встановлюють особу чоловіка.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлюють особу чоловіка, який може бути причетним до вчинення кримінальних правопорушень на території міста Луцька."Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про цю особу, повідомити поліцію за номерами телефонів: (097)09-81-704, (099)769-06-85 або 102. Конфіденційність гарантуємо", - зазначають у поліції.

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