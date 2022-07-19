На Волині перевірили воду з колодязів: виявили невідповідність нормам





Про це



Інформують, що у селах Головненської та Вишнівської громад фахівці Любомльського відділення відібрали 28 проб води з колодязів у садибах, де проживають діти до 3 років. У санітарно-гігієнічній лабораторії Ковельського відділу встановили, що 8 проб не відповідають нормативним показникам.



Тож, головам громад дали рекомендації щодо використання для вживання води підтвердженої якості (фасованої) та роз´яснювальної роботи з профілактики метгемоглобінемії серед мешканців.



Довідково:



Водно-нітратна метгемоглобінемія – захворювання, що викликає значне підвищення вмісту метгемоглобіну в крові. Його зумовлює токсична дія нітратів на гемоглобін. Це призводить до кисневого голодування, яке, у свою чергу, до порушень у роботі печінки, нирок, серцево-судинної та нервової систем.



У групі підвищеного ризику – діти до 3-хроків, а особливо – немовлята до року, котрі перебувають на штучному вигодовуванні. Чутливі до нітратів також люди похилого віку, хворі на анемію, ті, у кого є захворювання дихальної та серцево-судинної систем.



Нагадаємо, у серпні

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фахівці Волинського обласного центру контролю і профілактики хвороб досліджують джерела нецентралізованого водопостачання в області на вміст нітратів. Зокрема, моніторинг води з колодязів, каптажів, неглибоких свердловин здійснюють для профілактики метгемоглобінемії у волинян.Про це повідомляє пресслужба центру.Інформують, що у селах Головненської та Вишнівської громад фахівці Любомльського відділення відібрали 28 проб води з колодязів у садибах, де проживають діти до 3 років. У санітарно-гігієнічній лабораторії Ковельського відділу встановили, що 8 проб не відповідають нормативним показникам.Тож, головам громад дали рекомендації щодо використання для вживання води підтвердженої якості (фасованої) та роз´яснювальної роботи з профілактики метгемоглобінемії серед мешканців.Водно-нітратна метгемоглобінемія – захворювання, що викликає значне підвищення вмісту метгемоглобіну в крові. Його зумовлює токсична дія нітратів на гемоглобін. Це призводить до кисневого голодування, яке, у свою чергу, до порушень у роботі печінки, нирок, серцево-судинної та нервової систем.У групі підвищеного ризику – діти до 3-хроків, а особливо – немовлята до року, котрі перебувають на штучному вигодовуванні. Чутливі до нітратів також люди похилого віку, хворі на анемію, ті, у кого є захворювання дихальної та серцево-судинної систем.Нагадаємо, у серпні на Волині тримісячна дитина отруїлася водою з криниці

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