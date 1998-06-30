Мама загиблого воїна Павла Синов`яти просить присвоїти йому звання Героя України

Мама загиблого воїна Павла Синов`яти просить присвоїти йому звання Героя України
Мама загиблого військовослужбовця просить присвоїти звання почесне звання Герой України (посмертно) військовослужбовцю Синов'яту Павлові Васильовичу, 30.06.1998 року народження.

Про це йдеться в тексті петиції, опублікованій на сайті президента України Людмилою Синов`ят.

"Павло був призваний 22 квітня 2022 року та став на захист Вітчизни. Служив на посаді стрільця-помічника гранатометника 7 механізованої роти 3-го механізованого батальйону.

З травня 2022 року брав участь у бойових діях в Миколаївській області. Там отримав контузію та травму спини. Проходив лікування в різних медичних закладах. Та як тільки став почуватись краще, повернувся у військову частину і в числі перших визвався їхати на передову.

9 вересня 2022 року поїхав продовжувати службу у Харківському напрямку. А вже 22 вересня 2022 року загинув в результаті вибухової травми.

Він віддано захищав Батьківщину та своїх рідних: маму, сестру з племінником, та двох молодших братів. Він мріяв створити свою сім'ю та народити сина для продовження роду, але не встиг.

Павло був відважним, із честю та гідністю виконував свій обов'язок громадянина України, патріота, щодо захисту своєї держави. Побратими відзначили його, як справжнього воїна який завжди мужньо йшов тільки вперед не шкодуючи свого життя та всім намагався допомогти.

Синов'ят Павло Васильович – справжній Герой, який заслуговує на найвищу державну нагороду – Герой України (посмертно)", - йдеться у тексті петиції.

Підтримати петицію можна за ПОСИЛАННЯМ.


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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