У громаді на Волині сьогодні зустрічатимуть загиблого Героя Івана Худину
Сьогодні, 13:36
У громаді на Волині сьогодні зустрічатимуть загиблого захисника Івана Худину.
Про це повідомили у Заболоттівській громаді.
"Прохання приєднатись до коридору шани для гідної зустрічі нашого Героя - Івана Худини. Орієнтовний час прибуття траурного кортежу сьогодні, 20 вересня, о 14:00", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що під час бойового зіткнення з противником загинув сержант Худина Іван Анатолійович, розвідник-сапер, 1985 року народження, житель села Тур.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Заболоттівській громаді.
"Прохання приєднатись до коридору шани для гідної зустрічі нашого Героя - Івана Худини. Орієнтовний час прибуття траурного кортежу сьогодні, 20 вересня, о 14:00", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що під час бойового зіткнення з противником загинув сержант Худина Іван Анатолійович, розвідник-сапер, 1985 року народження, житель села Тур.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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