У громаді на Волині сьогодні зустрічатимуть загиблого Героя Івана Худину

Івана Худину.



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"Прохання приєднатись до коридору шани для гідної зустрічі нашого Героя - Івана Худини. Орієнтовний час прибуття траурного кортежу сьогодні, 20 вересня, о 14:00", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що під час бойового зіткнення з противником Худина Іван Анатолійович, розвідник-сапер, 1985 року народження, житель села Тур.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У громаді на Волині сьогодні зустрічатимуть загиблого захисникаПро це повідомили у Заболоттівській громаді."Прохання приєднатись до коридору шани для гідної зустрічі нашого Героя - Івана Худини. Орієнтовний час прибуття траурного кортежу сьогодні, 20 вересня, о 14:00", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що під час бойового зіткнення з противником загинув сержант , розвідник-сапер, 1985 року народження, житель села Тур.

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