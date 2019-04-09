Приїхав ще перед вторгненням: 53-річного нелегала з росії затримали на Волині
Сьогодні, 13:51
У Волинській області співробітники Управління стратегічних розслідувань затримали громадянина росії, який не мав дозвільних документів на проживання в Україні.
Як розповіла у коментарі Суспільному речниця Волинської міграційної служби Наталія Левчук, затриманому — 53 роки. За попередніми даними на Волинь він приїхав незадовго до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
"Він (росіянин — ред.) сплатив штраф і погодився протягом місяця добровільно залишити Україну. Якщо він цього не зробить, то буде затриманий, поміщений у пункт тимчасового перебування іноземців і примусово видворений", — зазначила речниця.
Чи мав росіянин на Волині родинні зв'язки чи роботу в Міграційній службі не уточнюють.
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Як розповіла у коментарі Суспільному речниця Волинської міграційної служби Наталія Левчук, затриманому — 53 роки. За попередніми даними на Волинь він приїхав незадовго до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
"Він (росіянин — ред.) сплатив штраф і погодився протягом місяця добровільно залишити Україну. Якщо він цього не зробить, то буде затриманий, поміщений у пункт тимчасового перебування іноземців і примусово видворений", — зазначила речниця.
Чи мав росіянин на Волині родинні зв'язки чи роботу в Міграційній службі не уточнюють.
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