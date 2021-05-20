Сторони домовилися про припинення вогню у Нагірному Карабаху





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Армію оборони Нагірного Карабаху буде повністю роззброєно, озброєння та важку техніку виведуть з території, повідомляє Інформаційний штаб невизнаної республіки.



Підрозділи вірменської армії також виведуть із зони, де розгорнуть російський миротворчий контингент.



21 вересня "представники місцевого вірменського населення" зустрінуться із владою Азербайджану, повідомили в Інформаційному штабі.



BBC повідомляє, що влада невизнаного Нагірного Карабаху прийняла пропозицію російських миротворців припити вогонь, йдеться у заяві інформаційного центру невизнаної республіки. Угода набирає чинності з 13:00 20 вересня 2023 року.



"Протягом двох днів затятих боїв підрозділи Збройних Сил Арцаха героїчно оборонялися від супротивника, який перевершував у кілька разів у живій силі та військовій техніці, завдавши йому найбільших втрат. На жаль, арцахська сторона також має втрати і поранених, а на деяких ділянках супротивнику вдалося прорватися до бойових позицій сил оборони, взяти під свій контроль низку висот та стратегічних вузлів доріг", - йдеться у заяві.



У зв'язку з цим влада Карабаху "приймає пропозицію командування російської миротворчої місії щодо припинення вогню".



Бойові дії, згідно з домовленостями з російською стороною, мають припинити о 13:00 20 вересня.



Також у заяві йдеться про повне роззброєння армії Карабаху та виведення важкої техніки з території невизнаної республіки.



Питання з Азербайджанською стороною щодо "реінтеграції" та забезпечення прав і безпеки вірмен Нагірного Карабаху обговорюватимуться на зустрічі у місті Євлах 21 вересня.



Міністерство оборони Азербайджану підтверджує, що бойові дії будуть призупинені, якщо невизнана Нагірно-Карабахська республіка здасть все озброєння та важку техніку, а всі військові, зокрема збройні сили Вірменії, складуть зброю і підуть з бойових позицій.



Саме ці умови Баку виставив учора. Карабах погодився на ці умови.



Нагадаємо, напередодні Азербайджан закликав вірменів Карабаха скласти зброю.



19 вересня Азербайджан розпочав нову військову операцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сторони домовилися про припинення вогню у Нагірному Карабаху.Про це пише LB.ua з посиланням на DW.Армію оборони Нагірного Карабаху буде повністю роззброєно, озброєння та важку техніку виведуть з території, повідомляє Інформаційний штаб невизнаної республіки.Підрозділи вірменської армії також виведуть із зони, де розгорнуть російський миротворчий контингент.21 вересня "представники місцевого вірменського населення" зустрінуться із владою Азербайджану, повідомили в Інформаційному штабі.BBC повідомляє, що влада невизнаного Нагірного Карабаху прийняла пропозицію російських миротворців припити вогонь, йдеться у заяві інформаційного центру невизнаної республіки. Угода набирає чинності з 13:00 20 вересня 2023 року."Протягом двох днів затятих боїв підрозділи Збройних Сил Арцаха героїчно оборонялися від супротивника, який перевершував у кілька разів у живій силі та військовій техніці, завдавши йому найбільших втрат. На жаль, арцахська сторона також має втрати і поранених, а на деяких ділянках супротивнику вдалося прорватися до бойових позицій сил оборони, взяти під свій контроль низку висот та стратегічних вузлів доріг", - йдеться у заяві.У зв'язку з цим влада Карабаху "приймає пропозицію командування російської миротворчої місії щодо припинення вогню".Бойові дії, згідно з домовленостями з російською стороною, мають припинити о 13:00 20 вересня.Також у заяві йдеться про повне роззброєння армії Карабаху та виведення важкої техніки з території невизнаної республіки.Питання з Азербайджанською стороною щодо "реінтеграції" та забезпечення прав і безпеки вірмен Нагірного Карабаху обговорюватимуться на зустрічі у місті Євлах 21 вересня.Міністерство оборони Азербайджану підтверджує, що бойові дії будуть призупинені, якщо невизнана Нагірно-Карабахська республіка здасть все озброєння та важку техніку, а всі військові, зокрема збройні сили Вірменії, складуть зброю і підуть з бойових позицій.Саме ці умови Баку виставив учора. Карабах погодився на ці умови.Нагадаємо, напередодні Азербайджан закликав вірменів Карабаха скласти зброю.19 вересня Азербайджан розпочав нову військову операцію.

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