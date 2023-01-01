Оприлюднили відео аварії у Луцьку, де на пішохідному переході збили 18-річну дівчину
Сьогодні, 12:27
Камери відеоспостереження зафіксували дорожньо-транспортну пригоду, що трапилась на пішохідному переході по вулиці Яровиця у Луцьку.
Про це повідомили у Департаменті муніципальної варти.
Водій автомобіля «ВАЗ» не був уважний, не надав перевагу в русі пішохідці, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході та здійснив наїзд.
На місці події працював екіпаж поліції, що зафіксував обставини аварії.
Нагадаємо, що аварія трапилася учора, 18 вересня. У Луцьку близько 11 години 23-річний водій ВАЗ наїхав на 18-річну пішохідку, яка переходила проїжджу частину дороги по пішохідному переході. Дівчина отримала тілесні ушкодження, її ушпиталили. Транспортний засіб з місця події слідчі вилучили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Департаменті муніципальної варти.
Водій автомобіля «ВАЗ» не був уважний, не надав перевагу в русі пішохідці, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході та здійснив наїзд.
На місці події працював екіпаж поліції, що зафіксував обставини аварії.
Нагадаємо, що аварія трапилася учора, 18 вересня. У Луцьку близько 11 години 23-річний водій ВАЗ наїхав на 18-річну пішохідку, яка переходила проїжджу частину дороги по пішохідному переході. Дівчина отримала тілесні ушкодження, її ушпиталили. Транспортний засіб з місця події слідчі вилучили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Сторони домовилися про припинення вогню у Нагірному Карабаху
Сьогодні, 13:08
Повернувся з війни до сім'ї: у Львові російський шахед забрав життя 32-річного захисника
Сьогодні, 12:59
Оприлюднили відео аварії у Луцьку, де на пішохідному переході збили 18-річну дівчину
Сьогодні, 12:27
Затримали двох працівників військкомату на Львівщині, які знущались з чоловіка та незаконно утримували його
Сьогодні, 11:51
Медіа