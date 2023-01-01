Оприлюднили відео аварії у Луцьку, де на пішохідному переході збили 18-річну дівчину





Про це повідомили у Департаменті муніципальної варти.



Водій автомобіля «ВАЗ» не був уважний, не надав перевагу в русі пішохідці, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході та здійснив наїзд.



На місці події працював екіпаж поліції, що зафіксував обставини аварії.



Нагадаємо, що аварія трапилася учора, 18 вересня. У Луцьку близько 11 години 23-річний

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