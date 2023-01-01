Оприлюднили відео аварії у Луцьку, де на пішохідному переході збили 18-річну дівчину

Оприлюднили відео аварії у Луцьку, де на пішохідному переході збили 18-річну дівчину
Камери відеоспостереження зафіксували дорожньо-транспортну пригоду, що трапилась на пішохідному переході по вулиці Яровиця у Луцьку.

Про це повідомили у Департаменті муніципальної варти.

Водій автомобіля «ВАЗ» не був уважний, не надав перевагу в русі пішохідці, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході та здійснив наїзд.

На місці події працював екіпаж поліції, що зафіксував обставини аварії.

Нагадаємо, що аварія трапилася учора, 18 вересня. У Луцьку близько 11 години 23-річний водій ВАЗ наїхав на 18-річну пішохідку, яка переходила проїжджу частину дороги по пішохідному переході. Дівчина отримала тілесні ушкодження, її ушпиталили. Транспортний засіб з місця події слідчі вилучили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ДТП, автомобіль, пішохідка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сторони домовилися про припинення вогню у Нагірному Карабаху
Сьогодні, 13:08
Повернувся з війни до сім'ї: у Львові російський шахед забрав життя 32-річного захисника
Сьогодні, 12:59
Оприлюднили відео аварії у Луцьку, де на пішохідному переході збили 18-річну дівчину
Сьогодні, 12:27
Диверсанти підірвали два літаки і вертоліт у Підмосковʼї, – розвідка
Сьогодні, 12:05
Затримали двох працівників військкомату на Львівщині, які знущались з чоловіка та незаконно утримували його
Сьогодні, 11:51
Схожі новини
У Луцьку п’яний водій збив пенсіонерку та втік з місця аварії У Луцьку п’яний водій збив пенсіонерку та втік з місця аварії
29 серпень, 10:36
У Луцьку на проспекті Відродження водій збив 26-річну пішохідку У Луцьку на проспекті Відродження водій збив 26-річну пішохідку
08 червень, 10:30
Волинянин, який збив на смерть 22-річну пішохідку у Луцьку, отримав чотири роки тюрми Волинянин, який збив на смерть 22-річну пішохідку у Луцьку, отримав чотири роки тюрми
16 березень, 09:30
ДТП у Луцьку: водій Audi зіткнувся з тролейбусом ДТП у Луцьку: водій Audi зіткнувся з тролейбусом
17 лютий, 13:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сторони домовилися про припинення вогню у Нагірному Карабаху
Сьогодні, 13:08
 0
Повернувся з війни до сім'ї: у Львові російський шахед забрав життя 32-річного захисника
Сьогодні, 12:59
 0
Оприлюднили відео аварії у Луцьку, де на пішохідному переході збили 18-річну дівчину
Сьогодні, 12:27
 0
Диверсанти підірвали два літаки і вертоліт у Підмосковʼї, – розвідка
Сьогодні, 12:05
 0
Затримали двох працівників військкомату на Львівщині, які знущались з чоловіка та незаконно утримували його
Сьогодні, 11:51
 0
Медіа
відео
1/8