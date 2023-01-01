Диверсанти підірвали два літаки і вертоліт у Підмосковʼї, – розвідка

Диверсанти підірвали два літаки і вертоліт у Підмосковʼї, – розвідка
Невідомі диверсанти підірвали два літаки та гелікоптер у Підмосковʼї.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

На аеродромі Чкаловський група слідчого комітету рф розслідує диверсію, внаслідок якої 18 вересня 2023 року було суттєво пошкоджено два літаки та один гелікоптер. Подія викликала неабияку істерику у вищих військових коридорах — на аеродромі базуються урядові літаки, так звані «літаки судного дня» та спеціальні літаки (літаки-розвідники).

Невідомими особами на аеродромі, який ретельно охороняється, було закладено вибухівку та підірвано літаки АН-148 та ІЛ-20 (обидва відносяться до 354 авіаполку спеціального призначення), а також вертоліт МІ-28Н, який до цього активно залучався до збиття ударних дронів над Московською областю.

Пошкодження літаків не дозволять розраховувати на їх швидке відновлення. У гелікоптера вибухом пошкоджено хвостову частину. Ще один АН-148, який перебував поруч з іншими на стоянці, отримав незначні ушкодження.
Диверсанти підірвали два літаки і вертоліт у Підмосковʼї, – розвідка

Каральними органами рф проводяться заходи з пошуку диверсантів та обмеження поширення в місцевих ЗМІ інформації про подію.

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Теги: Росія, Україна, війна
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