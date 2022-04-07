Затримали двох працівників військкомату на Львівщині, які знущались з чоловіка та незаконно утримували його





Про це



Працівники ДБР затримали заступника начальника одного з відділів Самбірського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки та військовослужбовця-водія цього відділу, причетних до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військкомату.



Попередньо встановлено, що 19 вересня 2023 року військовослужбовець-водій побив громадянина, при цьому погрожував йому зброєю. Він бив потерпілого руками та ногами по тілу та обличчю. Відповідне відео було поширено мережею Інтернет у цей же день.



Працівники ДБР на місці події продовжують вивчати всі обставини інциденту.



Встановлено, що фігуранти утримували потерпілого у приміщенні військкомату з 12 вересня 2023 року. Вони морили його голодом, били та знущалися аби він добровільно пройшов військово-лікарську комісію.



Вирішується питання повідомлення їм про підозру у незаконному позбавленні волі, катуванні та перевищенні військовою особою службових повноважень (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 426-1 КК України).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ДБР затримало двох працівників військкомату Самбору, які знущались з незаконно утримуваного ними чоловіка Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.Працівники ДБР затримали заступника начальника одного з відділів Самбірського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки та військовослужбовця-водія цього відділу, причетних до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військкомату.Попередньо встановлено, що 19 вересня 2023 року військовослужбовець-водій побив громадянина, при цьому погрожував йому зброєю. Він бив потерпілого руками та ногами по тілу та обличчю. Відповідне відео було поширено мережею Інтернет у цей же день.Працівники ДБР на місці події продовжують вивчати всі обставини інциденту.Встановлено, що фігуранти утримували потерпілого у приміщенні військкомату з 12 вересня 2023 року. Вони морили його голодом, били та знущалися аби він добровільно пройшов військово-лікарську комісію.Вирішується питання повідомлення їм про підозру у незаконному позбавленні волі, катуванні та перевищенні військовою особою службових повноважень (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

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