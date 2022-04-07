Затримали двох працівників військкомату на Львівщині, які знущались з чоловіка та незаконно утримували його

Затримали двох працівників військкомату на Львівщині, які знущались з чоловіка та незаконно утримували його
ДБР затримало двох працівників військкомату Самбору, які знущались з незаконно утримуваного ними чоловіка.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Працівники ДБР затримали заступника начальника одного з відділів Самбірського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки та військовослужбовця-водія цього відділу, причетних до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військкомату.

Попередньо встановлено, що 19 вересня 2023 року військовослужбовець-водій побив громадянина, при цьому погрожував йому зброєю. Він бив потерпілого руками та ногами по тілу та обличчю. Відповідне відео було поширено мережею Інтернет у цей же день.

Працівники ДБР на місці події продовжують вивчати всі обставини інциденту.

Встановлено, що фігуранти утримували потерпілого у приміщенні військкомату з 12 вересня 2023 року. Вони морили його голодом, били та знущалися аби він добровільно пройшов військово-лікарську комісію.

Вирішується питання повідомлення їм про підозру у незаконному позбавленні волі, катуванні та перевищенні військовою особою службових повноважень (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 426-1 КК України).


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Військкомат, Львівщина, ДБР
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Затримали двох працівників військкомату на Львівщині, які знущались з чоловіка та незаконно утримували його
Сьогодні, 11:51
«На щиті» на рідну Волинь повертається 20-річний Герой Іван Перій
Сьогодні, 11:09
На Волині на блокпосту у 42-річного чоловіка виявили незареєстровану зброю
Сьогодні, 10:45
До Волинського краєзнавчого музею передали нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ «За сприяння війську»
Сьогодні, 10:40
Польща заговорила про зниження підтримки України
Сьогодні, 10:19
Схожі новини
У військкоматі на Львівщині знущалися з чоловіка: ДБР відкрило кримінальне провадження У військкоматі на Львівщині знущалися з чоловіка: ДБР відкрило кримінальне провадження
19 вересень, 17:50
На Львівщині затримали заступника командира військової частини, який змушував солдат будувати йому маєток На Львівщині затримали заступника командира військової частини, який змушував солдат будувати йому маєток
24 серпень, 16:14
На Львівщині затримали посадовця, який вимагав 100 тисяч у волонтера На Львівщині затримали посадовця, який вимагав 100 тисяч у волонтера
07 квітень, 2022, 15:51
Трьох експосадовців лісової галузі Волині підозрюють у вирубці лісу на 21 мільйон, – ДБР Трьох експосадовців лісової галузі Волині підозрюють у вирубці лісу на 21 мільйон, – ДБР
18 вересень, 14:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Затримали двох працівників військкомату на Львівщині, які знущались з чоловіка та незаконно утримували його
Сьогодні, 11:51
 0
«На щиті» на рідну Волинь повертається 20-річний Герой Іван Перій
Сьогодні, 11:09
 0
На Волині на блокпосту у 42-річного чоловіка виявили незареєстровану зброю
Сьогодні, 10:45
 0
До Волинського краєзнавчого музею передали нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ «За сприяння війську»
Сьогодні, 10:40
 0
Польща заговорила про зниження підтримки України
Сьогодні, 10:19
 0
Медіа
відео
1/8