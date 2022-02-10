На Волині на блокпосту у 42-річного чоловіка виявили незареєстровану зброю

На Волині на блокпосту у 42-річного чоловіка виявили незареєстровану зброю
Учора, 19 вересня, в Ковелі на блокпосту поліцейські під час огляду автомобіля AUDI під керуванням 42-річного місцевого мешканця виявили карабін, не зареєстрований у встановленому законом порядку, та декілька набоїв до нього.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Зброю та набої поліцейські вилучили та направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення експертизи.

Триває слідство під час якого з’ясують усі обставини вчинення злочину.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Ковель, блокпост, зброя
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«На щиті» на рідну Волинь повертається 20-річний Герой Іван Перій
Сьогодні, 11:09
На Волині на блокпосту у 42-річного чоловіка виявили незареєстровану зброю
Сьогодні, 10:45
До Волинського краєзнавчого музею передали нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ «За сприяння війську»
Сьогодні, 10:40
Польща заговорила про зниження підтримки України
Сьогодні, 10:19
Кабмін встановив додаткову винагороду військовим від 15 до 30 тисяч: кому виплачуватимуть
Сьогодні, 09:46
Схожі новини
На Волині на блокпосту у водія під пасажирським сидінням виявили пістолет. ФОТО На Волині на блокпосту у водія під пасажирським сидінням виявили пістолет. ФОТО
27 липень, 10:20
Працівники міськради на Волині вчилися поводитися зі зброєю та надавати медичну допомогу. ВІДЕО Працівники міськради на Волині вчилися поводитися зі зброєю та надавати медичну допомогу. ВІДЕО
10 лютий, 2022, 07:31
Поблизу Ковеля поліцейські затримали автомобіль зі зброєю та наркотиками. ФОТО Поблизу Ковеля поліцейські затримали автомобіль зі зброєю та наркотиками. ФОТО
20 жовтень, 2021, 13:21
На Волині одружилися відомі спортсмени та активісти з інвалідністю. ФОТО На Волині одружилися відомі спортсмени та активісти з інвалідністю. ФОТО
13 вересень, 22:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«На щиті» на рідну Волинь повертається 20-річний Герой Іван Перій
Сьогодні, 11:09
 0
На Волині на блокпосту у 42-річного чоловіка виявили незареєстровану зброю
Сьогодні, 10:45
 0
До Волинського краєзнавчого музею передали нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ «За сприяння війську»
Сьогодні, 10:40
 0
Польща заговорила про зниження підтримки України
Сьогодні, 10:19
 0
Кабмін встановив додаткову винагороду військовим від 15 до 30 тисяч: кому виплачуватимуть
Сьогодні, 09:46
 0
Медіа
відео
1/8