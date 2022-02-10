На Волині на блокпосту у 42-річного чоловіка виявили незареєстровану зброю
Сьогодні, 10:45
Учора, 19 вересня, в Ковелі на блокпосту поліцейські під час огляду автомобіля AUDI під керуванням 42-річного місцевого мешканця виявили карабін, не зареєстрований у встановленому законом порядку, та декілька набоїв до нього.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Зброю та набої поліцейські вилучили та направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення експертизи.
Триває слідство під час якого з’ясують усі обставини вчинення злочину.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Зброю та набої поліцейські вилучили та направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення експертизи.
Триває слідство під час якого з’ясують усі обставини вчинення злочину.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.
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