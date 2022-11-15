Повернувся з війни до сім'ї: у Львові російський шахед забрав життя 32-річного захисника
Сьогодні, 12:59
За кожною смертю – історія людини. Вчора, 19 вересня, внаслідок ворожих обстрілів Львова, на одному зі складів загинув 32-річний військовий Петро Бурбан. Це був його перший день на новій роботі.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
"Петро народився та виріс у Львові. Після повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на війну. Прослужив півтора року. Нещодавно повернувся з війни до сім’ї. Вдома на Петра чекала дружина та троє маленьких дітей. 2 тижні він шукав роботу і вчора був його перший робочий день. Перший і останній. Ворожий шахед забрав життя у сина, чоловіка, батька.
Нагадаємо, що в ніч на 19 вересня у Львові пролунали вибухи та виникла пожежа на промисловому складі. На жаль, під завалами знайшли загиблого чоловіка, який тут працював.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
"Петро народився та виріс у Львові. Після повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на війну. Прослужив півтора року. Нещодавно повернувся з війни до сім’ї. Вдома на Петра чекала дружина та троє маленьких дітей. 2 тижні він шукав роботу і вчора був його перший робочий день. Перший і останній. Ворожий шахед забрав життя у сина, чоловіка, батька.
Нагадаємо, що в ніч на 19 вересня у Львові пролунали вибухи та виникла пожежа на промисловому складі. На жаль, під завалами знайшли загиблого чоловіка, який тут працював.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Сторони домовилися про припинення вогню у Нагірному Карабаху
Сьогодні, 13:08
Повернувся з війни до сім'ї: у Львові російський шахед забрав життя 32-річного захисника
Сьогодні, 12:59
Оприлюднили відео аварії у Луцьку, де на пішохідному переході збили 18-річну дівчину
Сьогодні, 12:27
Затримали двох працівників військкомату на Львівщині, які знущались з чоловіка та незаконно утримували його
Сьогодні, 11:51
Медіа