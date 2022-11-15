Повернувся з війни до сім'ї: у Львові російський шахед забрав життя 32-річного захисника

Повернувся з війни до сім'ї: у Львові російський шахед забрав життя 32-річного захисника
За кожною смертю – історія людини. Вчора, 19 вересня, внаслідок ворожих обстрілів Львова, на одному зі складів загинув 32-річний військовий Петро Бурбан. Це був його перший день на новій роботі.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Петро народився та виріс у Львові. Після повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на війну. Прослужив півтора року. Нещодавно повернувся з війни до сім’ї. Вдома на Петра чекала дружина та троє маленьких дітей. 2 тижні він шукав роботу і вчора був його перший робочий день. Перший і останній. Ворожий шахед забрав життя у сина, чоловіка, батька.

Нагадаємо, що в ніч на 19 вересня у Львові пролунали вибухи та виникла пожежа на промисловому складі. На жаль, під завалами знайшли загиблого чоловіка, який тут працював.


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Теги: Львів, обстріл
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