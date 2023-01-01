Обстріл Львова: росіяни влучили у склади з гуманітарною допомогою благодійної місії

Обстріл Львова: росіяни влучили у склади з гуманітарною допомогою благодійної місії
Триває ліквідація наслідків ранкових прильотів по Львову.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"На жаль, під завалами знайшли загиблого чоловіка, який тут працював. Знищено 3 складські приміщення. Це склади з вікнами, побутовою хімією, а також приміщення де зберігала гуманітарну допомогу благодійна місія КАРІТАС-СПЕС. Загалом площа загорання близько 10 тисяч метрів квадратних", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч на 19 вересня у Львові пролунали вибухи та виникла пожежа на промисловому складі.

Також є загиблий через нічну атаку по Львову.


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Теги: Росія, Україна, війна, Львів
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