Обстріл Львова: росіяни влучили у склади з гуманітарною допомогою благодійної місії
Сьогодні, 11:13
Триває ліквідація наслідків ранкових прильотів по Львову.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
"На жаль, під завалами знайшли загиблого чоловіка, який тут працював. Знищено 3 складські приміщення. Це склади з вікнами, побутовою хімією, а також приміщення де зберігала гуманітарну допомогу благодійна місія КАРІТАС-СПЕС. Загалом площа загорання близько 10 тисяч метрів квадратних", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в ніч на 19 вересня у Львові пролунали вибухи та виникла пожежа на промисловому складі.
Також є загиблий через нічну атаку по Львову.
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Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
"На жаль, під завалами знайшли загиблого чоловіка, який тут працював. Знищено 3 складські приміщення. Це склади з вікнами, побутовою хімією, а також приміщення де зберігала гуманітарну допомогу благодійна місія КАРІТАС-СПЕС. Загалом площа загорання близько 10 тисяч метрів квадратних", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в ніч на 19 вересня у Львові пролунали вибухи та виникла пожежа на промисловому складі.
Також є загиблий через нічну атаку по Львову.
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