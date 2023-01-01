Обстріл Львова: росіяни влучили у склади з гуманітарною допомогою благодійної місії





Про це Андрій Садовий.



"На жаль, під завалами знайшли загиблого чоловіка, який тут працював. Знищено 3 складські приміщення. Це склади з вікнами, побутовою хімією, а також приміщення де зберігала гуманітарну допомогу благодійна місія КАРІТАС-СПЕС. Загалом площа загорання близько 10 тисяч метрів квадратних", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що в ніч на 19 вересня



Також





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Триває ліквідація наслідків ранкових прильотів по Львову.Про це повідомив мер Львова"На жаль, під завалами знайшли загиблого чоловіка, який тут працював. Знищено 3 складські приміщення. Це склади з вікнами, побутовою хімією, а також приміщення де зберігала гуманітарну допомогу благодійна місія КАРІТАС-СПЕС. Загалом площа загорання близько 10 тисяч метрів квадратних", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що в ніч на 19 вересня у Львові пролунали вибухи та виникла пожежа на промисловому складі.Також є загиблий через нічну атаку по Львову

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію