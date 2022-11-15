У Львові під завалами внаслідок обстрілу знайшли тіло людини
Сьогодні, 10:12
Є загиблий через нічну атаку по Львову.
Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
За його інформацією, під завалами на складі виявили тіло працівника.
Нагадаємо, під час повітряної тривоги, яка почалася о 03:40 і тривала майже 2,5 години, Львівщину атакували дрони-камікадзе типу «шахед».
За попередньою інформацією, у напрямку Львівської області летіло 18 таких дронів. 15 із них Сили ПВК «Захід» збили.
Влада Львівщини повідомили про три влучання у промислові склади. Раніше Максим Козицький повідомив, що є один постраждалий. Це 26-річний хлопець, який на момент атаки перебував на складі. Його госпіталізували. Він у стані середньої складності. Також на місці була жінка, госпіталізації не потребувала.
Але, на жаль, згодом рятувальники виявили під завалами тіло працівника складів.
Станом на 10 ранку пожежу досі ліквідовують.
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Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
За його інформацією, під завалами на складі виявили тіло працівника.
Нагадаємо, під час повітряної тривоги, яка почалася о 03:40 і тривала майже 2,5 години, Львівщину атакували дрони-камікадзе типу «шахед».
За попередньою інформацією, у напрямку Львівської області летіло 18 таких дронів. 15 із них Сили ПВК «Захід» збили.
Влада Львівщини повідомили про три влучання у промислові склади. Раніше Максим Козицький повідомив, що є один постраждалий. Це 26-річний хлопець, який на момент атаки перебував на складі. Його госпіталізували. Він у стані середньої складності. Також на місці була жінка, госпіталізації не потребувала.
Але, на жаль, згодом рятувальники виявили під завалами тіло працівника складів.
Станом на 10 ранку пожежу досі ліквідовують.
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