У Львові під завалами внаслідок обстрілу знайшли тіло людини

Є загиблий через нічну атаку по Львову.Про це повідомив начальник Львівської ОВАЗа його інформацією, під завалами на складі виявили тіло працівника.Нагадаємо, під час повітряної тривоги, яка почалася о 03:40 і тривала майже 2,5 години,За попередньою інформацією, у напрямку Львівської області летіло 18 таких дронів. 15 із них Сили ПВК «Захід» збили.Влада Львівщини повідомили про три влучання у промислові склади. Раніше Максим Козицький повідомив, що є один постраждалий. Це 26-річний хлопець, який на момент атаки перебував на складі. Його госпіталізували. Він у стані середньої складності. Також на місці була жінка, госпіталізації не потребувала.Але, на жаль, згодом рятувальники виявили під завалами тіло працівника складів.Станом на 10 ранку пожежу досі ліквідовують.