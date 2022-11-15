У Львові під завалами внаслідок обстрілу знайшли тіло людини

У Львові під завалами внаслідок обстрілу знайшли тіло людини
Є загиблий через нічну атаку по Львову.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

За його інформацією, під завалами на складі виявили тіло працівника.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги, яка почалася о 03:40 і тривала майже 2,5 години, Львівщину атакували дрони-камікадзе типу «шахед».

За попередньою інформацією, у напрямку Львівської області летіло 18 таких дронів. 15 із них Сили ПВК «Захід» збили.

Влада Львівщини повідомили про три влучання у промислові склади. Раніше Максим Козицький повідомив, що є один постраждалий. Це 26-річний хлопець, який на момент атаки перебував на складі. Його госпіталізували. Він у стані середньої складності. Також на місці була жінка, госпіталізації не потребувала.

Але, на жаль, згодом рятувальники виявили під завалами тіло працівника складів.

Станом на 10 ранку пожежу досі ліквідовують.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Львів, обстріл
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Обстріл Львова: росіяни влучили у склади з гуманітарною допомогою благодійної місії
Сьогодні, 11:13
Україна достроково накопичила необхідний для опалювального сезону обсяг газу
Сьогодні, 10:50
У Львові під завалами внаслідок обстрілу знайшли тіло людини
Сьогодні, 10:12
Бійці волинської «сотки» показали, як знищують польовий склад боєприпасів окупантів
Сьогодні, 09:54
Обстріл Львова: повідомили деталі
Сьогодні, 09:08
Схожі новини
Обстріл Львова: повідомили деталі Обстріл Львова: повідомили деталі
Сьогодні, 09:08
Обстріл Львівщини: одна людина – важкопоранена Обстріл Львівщини: одна людина – важкопоранена
15 листопад, 2022, 17:55
Ракетний обстріл Львова: є постраждалий Ракетний обстріл Львова: є постраждалий
11 жовтень, 2022, 13:34
Від ракетного обстрілу у Львові постраждав трирічний переселенець з Харкова. ВІДЕО Від ракетного обстрілу у Львові постраждав трирічний переселенець з Харкова. ВІДЕО
18 квітень, 2022, 15:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ДТП у Луцьку: зіткнулись два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 11:26
 0
Обстріл Львова: росіяни влучили у склади з гуманітарною допомогою благодійної місії
Сьогодні, 11:13
 0
Україна достроково накопичила необхідний для опалювального сезону обсяг газу
Сьогодні, 10:50
 0
У Львові під завалами внаслідок обстрілу знайшли тіло людини
Сьогодні, 10:12
 0
Бійці волинської «сотки» показали, як знищують польовий склад боєприпасів окупантів
Сьогодні, 09:54
 0
Медіа
відео
1/8