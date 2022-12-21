Убив рідного брата: 36-річний волинян втрапив за ґрати на вісім років

Убив рідного брата: 36-річний волинян втрапив за ґрати на вісім років
Волинян втрапив за ґрати на вісім років, який вбив рідного брата.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокруатури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури суд визнав 36-річного жителя Нововолинська винуватим в умисному вбивстві на два роки молодшого брата.

За даними слідства, удень 16 травня 2023 року чоловік у дачному будинку в селі Литовеж Володимирського району в ході конфлікту двічі ударив рідну людину ножем у груди.

Потерпілий помер на місці події, убивця ж викинув ніж, взяв свої речі та пішов геть.

Невдовзі його затримали правоохоронці.

Суд призначив волинянину покарання у виді восьми років позбавлення волі.

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Теги: Волинь, вбивство, брат, прокуратура
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