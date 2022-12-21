Убив рідного брата: 36-річний волинян втрапив за ґрати на вісім років



Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокруатури.



За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури суд визнав 36-річного жителя Нововолинська винуватим в умисному вбивстві на два роки молодшого брата.



За даними слідства, удень 16 травня 2023 року чоловік у дачному будинку в селі Литовеж Володимирського району в ході конфлікту двічі ударив рідну людину ножем у груди.



Потерпілий помер на місці події, убивця ж викинув ніж, взяв свої речі та пішов геть.



Невдовзі його затримали правоохоронці.



Суд призначив волинянину покарання у виді восьми років позбавлення волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинян втрапив за ґрати на вісім років, який вбив рідного брата.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокруатури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури суд визнав 36-річного жителя Нововолинська винуватим в умисному вбивстві на два роки молодшого брата.За даними слідства, удень 16 травня 2023 року чоловік у дачному будинку в селі Литовеж Володимирського району в ході конфлікту двічі ударив рідну людину ножем у груди.Потерпілий помер на місці події, убивця ж викинув ніж, взяв свої речі та пішов геть.Невдовзі його затримали правоохоронці.Суд призначив волинянину покарання у виді восьми років позбавлення волі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію