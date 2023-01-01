Польща викликала посла України через заяву Зеленського

Василя Зварича через заяву президента Володимира Зеленського.



Про це пишуть polsatnews та Onet, повідомляє



За їхніми даними, це пов'язано з фрагментом виступу президента України на Генасамблеї ООН, у якому Зеленський розкритикував Польщу за введення зернового ембарго.



МЗС Польщі офіційно підтвердило, що викликало Зварича й висловило «рішучий протест» щодо заяв президента Зеленського на Генасамблеї ООН про те, що деякі країни ЄС удавали солідарність, опосередковано підтримуючи росію.



Польська сторона стверджує, що теза є неправдивою щодо Польщі і що тиск на Варшаву на форумах чи надсилання скарг до міжнародних трибуналів «не є відповідними методами вирішення суперечок між нашими країнами».



В МЗС Польщі також висловили сподівання, що як політика української влади, так і її публічна комунікація «відображатимуть реальний характер польсько-українських відносин, як поточних, так і історичних, беручи до уваги безпрецедентну допомогу, яку надають поляки українському населенню, а також увесь спектр нашої доброї співпраці».



Зазначимо, що у своєму виступі напередодні Зеленський казав, що Україна докладає всіх зусиль, щоб зберегти сухопутні шляхи експорту зерна, але «викликає занепокоєння те, як деякі наші друзі в Європі розігрують солідарність у політичному театрі, створюючи трилер із зерном».



«Може здатися, що вони грають свою роль, але насправді вони допомагають створити сцену для московського актора», — цитують Зеленського польські медіа.



Тим часом польський премʼєр-міністр Матеуш Моравецький пригрозив розширити список заборонених до імпорту продуктів з України, якщо Київ запровадить ембарго на овочі та фрукти з Польщі, як про це заявляли в Мінекономіки України.



«Зернова криза»



Єврокомісія вирішила не продовжувати обмеження щодо української продукції, які мали тривати до 15 вересня. Натомість Україна зобов’язалася затвердити контроль за експортом чотирьох груп товарів — пшениці, кукурудзи, ріпаку й соняшнику, — щоб запобігти ринковим спотворенням у сусідніх країнах.



А втім, це все одно не влаштувало Угорщину, Польщу та Словаччину. Вони втрьох оголосили, що попри рішення Єврокомісії односторонньо продовжують заборону на імпорт українського зерна.



Тож Україна подала позови до Світової організації торгівлі (СОТ) з вимогою провести консультації зі Словаччиною, Польщею та Угорщиною. Речник польського уряду Пйотр Мюллер заявив, що попри ці позови, його країна не змінить позиції щодо ембарго на українську агропродукцію.



Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що в разі, якщо Польща та Угорщина не скасують односторонні заборони щодо імпорту української агропродукції, Україна у відповідь заборонить імпорт певних категорій товарів із цих двох країн.



Нагадаємо, що Шимон Шинковський вель Сенк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство закордонних справ Польщі викликало українського послачерез заяву президентаПро це пишуть polsatnews та Onet, повідомляє Громадське За їхніми даними, це пов'язано з фрагментом виступу президента України на Генасамблеї ООН, у якому Зеленський розкритикував Польщу за введення зернового ембарго.МЗС Польщі офіційно підтвердило, що викликало Зварича й висловило «рішучий протест» щодо заяв президента Зеленського на Генасамблеї ООН про те, що деякі країни ЄС удавали солідарність, опосередковано підтримуючи росію.Польська сторона стверджує, що теза є неправдивою щодо Польщі і що тиск на Варшаву на форумах чи надсилання скарг до міжнародних трибуналів «не є відповідними методами вирішення суперечок між нашими країнами».В МЗС Польщі також висловили сподівання, що як політика української влади, так і її публічна комунікація «відображатимуть реальний характер польсько-українських відносин, як поточних, так і історичних, беручи до уваги безпрецедентну допомогу, яку надають поляки українському населенню, а також увесь спектр нашої доброї співпраці».Зазначимо, що у своєму виступі напередодні Зеленський казав, що Україна докладає всіх зусиль, щоб зберегти сухопутні шляхи експорту зерна, але «викликає занепокоєння те, як деякі наші друзі в Європі розігрують солідарність у політичному театрі, створюючи трилер із зерном».«Може здатися, що вони грають свою роль, але насправді вони допомагають створити сцену для московського актора», — цитують Зеленського польські медіа.Тим часом польський премʼєр-міністрпригрозив розширити список заборонених до імпорту продуктів з України, якщо Київ запровадить ембарго на овочі та фрукти з Польщі, як про це заявляли в Мінекономіки України.Єврокомісія вирішила не продовжувати обмеження щодо української продукції, які мали тривати до 15 вересня. Натомість Україна зобов’язалася затвердити контроль за експортом чотирьох груп товарів — пшениці, кукурудзи, ріпаку й соняшнику, — щоб запобігти ринковим спотворенням у сусідніх країнах.А втім, це все одно не влаштувало Угорщину, Польщу та Словаччину. Вони втрьох оголосили, що попри рішення Єврокомісії односторонньо продовжують заборону на імпорт українського зерна.Тож Україна подала позови до Світової організації торгівлі (СОТ) з вимогою провести консультації зі Словаччиною, Польщею та Угорщиною. Речник польського урядузаявив, що попри ці позови, його країна не змінить позиції щодо ембарго на українську агропродукцію.Прем’єр-міністр Українинаголосив, що в разі, якщо Польща та Угорщина не скасують односторонні заборони щодо імпорту української агропродукції, Україна у відповідь заборонить імпорт певних категорій товарів із цих двох країн.Нагадаємо, що Польща може зменшити підтримку України на тлі кризи довкола українського агроімпорту. Таку думку допустив польський міністр у справах ЄС

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