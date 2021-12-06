Уродженка Запоріжжя хотіла пронести наркотики в колонію на Волині

За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 43-річній уродженці міста Запоріжжя повідомлено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів у місця позбавлення волі (ч.1 ст. 307 КК України).Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.За даними слідства, неодноразово судима, в тому числі за наркозлочини, жінка, яка у травні 2022 року звільнилася з місць несвободи, намагалась пронести наркотики у Маневицьку виправну колонію, де відбуває покарання її чоловік.Перед тим, як надати довгострокове побачення, жінку оглянули працівники установи та виявили й вилучили заборонені речовини.Суд обрав підозрюваній у вчиненні цього злочину запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.