Уродженка Запоріжжя хотіла пронести наркотики в колонію на Волині

Уродженка Запоріжжя хотіла пронести наркотики в колонію на Волині
За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 43-річній уродженці міста Запоріжжя повідомлено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів у місця позбавлення волі (ч.1 ст. 307 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

За даними слідства, неодноразово судима, в тому числі за наркозлочини, жінка, яка у травні 2022 року звільнилася з місць несвободи, намагалась пронести наркотики у Маневицьку виправну колонію, де відбуває покарання її чоловік.

Перед тим, як надати довгострокове побачення, жінку оглянули працівники установи та виявили й вилучили заборонені речовини.

Суд обрав підозрюваній у вчиненні цього злочину запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Теги: Маневицька колонія, наркотики, прокуратура
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